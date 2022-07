Prezzo non disponibile

Sabato 23 ore 19.00 appuntamento con "Taras (Taranto) la città di Sparta": "Dopo esserci incontrati in Piazza Castello davanti alle colonne doriche il nostro tour si svolgerà tra i palazzi nobiliari e gli antichi monumenti della parte alta, come la Cattedrale di San Cataldo e la chiesa di San Domenico, e la parte bassa, scoprendo vicoletti nascosti, scorci e preziose testimonianze storiche del quartiere bizantino".

Costo: 10 euro a partecipante da pagarsi solo online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...

Punto d'incontro in Piazza Castello davanti alle colonne doriche



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome