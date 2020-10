Serata speciale al Museo Civico con la mostra di Tarshito, "Il Sentiero del viandante innamorato"

SERATA SPECIALE AL MUSEO CIVICO / SPECIAL EVENING AT MUSEO CIVICO giovedì 15 ottobre 2020 ore 18,30

Un nuovo appuntamento in occasione del fitto programma della mostra diffusa dell'artista Tarshito dal titolo "Il Sentiero del viandante innamorato"

18.30 Performance Permettimi di donarti un Augurio by Tarshito

Saluto / Welcome

Ines Pierucci, Assessore alla Cultura del Comune di Bari / Councilor for Culture of the Municipality of Bari

Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia nel Mondo (Pugliapromozione) / Ambassador of Apulia in the World (Pugliapromozione)

Francesco Carofiglio, Museo Civico

Enrica Simonetti, Curatrice della mostra / Curator of the exhibition

Choong Suk Oh, Direttore / Director Istituto Culturale Coreano in Italia

Donggu Kang, Responsabile delle mostre / Responsible for the exhibitions Istituto Culturale Coreano in Italia

Intervento musicale / Musical performance

Tiziana Portoghese, mezzosoprano

Francesco Palazzo, fisarmonica classica / classical accordion

Strada di Sagges 13 - Bari - ingresso libero

Il programma della mostra diffusa

Sette luoghi del mondo saranno rappresentati geograficamente con la prima mostra diffusa dell'artista Tarshito: un progetto che coinvolgerà sette diverse location della città, in cui l'arte incrocerà strade e mappe internazionali di un sentiero carico d'amore e di fantasia. Si viaggerà dal Nepal alla Corea, dal Bangladesh all'India, dal Perù al Marocco sino al Messico: un itinerario che si rende ancora più significativo, in un'era in cui le strade del mondo si “chiudono” per la pandemia. Ma l'arte ha le sue chiavi di ingresso e permetterà voli pindarici tra colori, forme ed emozioni vivissime. Con le mostre, anche la nascita di un libro in cui l'artista racconta il suo omaggio di pace, le sue visioni artistiche e il lungo percorso di una vita unica.

17 SETTEMBRE – 17 OTTOBRE / 17 SEPTEMBER – 17 OCTOBER

TARSHITO SI INNAMORA DELLE CITTÀ DEL MONDO/ TARSHITO FALLS IN LOVE WITH THE CITIES OF THE WORLD

presso / at Museo Nuova Era, Str. dei Gesuiti n. 14 – 70122 Bari

PERFORMANCE, proiezione Video /video projection: Ogni Essere è un Vaso / Every Living Being is a Vase by Xiao Pei and Tarshito

Orari di apertura / Opening times:

Da Martedì a Sabato / Tuesday to Saturday: 17:00 - 20:00 /5:00 – 8:00 pm

Lunedì e Domenica chiuso / Closed on Monday and Sunday

24 SETTEMBRE – 24 OTTOBRE / 24 SEPTEMBER – 24 OCTOBER

TARSHITO SI INNAMORA DELLA COREA/ TARSHITO FALLS IN LOVE WITH KOREA

presso/ at il Museo Civico, Strada Sagges, 13 – 70122 Bari

Opening 24 Settembre alle ore 18:30/ 24 September at 6:30 pm.

PERFORMANCE, proiezione Video /video projection: Guerriere d’amore / Warriors of love by Teresa Albanese, Alessandra Disanto-Radhika, Claudia Poliseno, Tiziana Portoghese and Tarshito

Orari di apertura / Opening times:

Lun-Mer-Gio/ Mon-Wed-Thu: 10:00-18:00 / 10:00 am – 6:00 pm

Ven-Sab / Fri-Sat: 10:00-19:00 /10:00 am – 7:00 pm

Dom / Sun: 10:00-14:00 /10:00 am – 2:00 pm

Mar: Chiuso /Closed on Tuesday

1 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE / 1 OCTOBER – 1 NOVEMBER

TARSHITO SI INNAMORA DEL BANGLADESH/ TARSHITO FALLS IN LOVE WITH BANGLADESH

presso / at Speciale Tarshito, Strada Torre di Mizzo, 27, 70126 Bari – Mungivacca

tel. 0805484699

Opening 1 Ottobre alle ore 19:00 /1 October at 7:00 pm.

PERFORMANCE, proiezione video /video projection: Sparks by Firak Di Bello and Tarshito

Orari di apertura / Opening times:

Da Lunedì a Venerdi /Monday to Friday: 09:00 - 13:00 e 15:30 - 19:30 /09:00 am - 1:00 pm and 3:30 - 7:30 pm

Sabato e Domenica aperto su appuntamento /Saturday and Sunday open by appointment

8 OTTOBRE – 8 NOVEMBRE / 8 OCTOBER – 8 NOVEMBER

TARSHITO SI INNAMORA DELL’INDIA / TARSHITO FALLS IN LOVE WITH INDIA

presso / at Pinacoteca C. Giaquinto, Via Spalato n.19 - Lungomare Nazario Sauro n. 27 - 70121 Bari

Opening 8 Ottobre dalle ore 17:30 alle 19:00 / 8 October from 5:30 to 7:00 pm.

PERFORMANCE, proiezione video/video projection: Sigilli d’Unione / Union in Mudra by Luisa Spagna, Paolo Pacciolla and Tarshito

Orari di apertura / Opening times:

Dal Martedì al Sabato / Tuesday to Saturday: 9:00 -19:00 (ultimo ingresso consentito ore 18:30) /9:00 am to 7:00 pm (last admission allowed at 6:30 pm)

Domenica e festivi / Sundays and holidays: 9:00 – 13:00 (ultimo ingresso consentito ore 12:30) / 9:00 am - 1:00 pm (last admission allowed at 12:30 pm)

Lunedì chiuso / Monday closed

15 OTTOBRE / 15 OCTOBER

Serata Speciale al /Special evening at Museo Civico, Strada Sagges, 13 - 70122 Bari

alle 18:30 / at 6:30 pm.

22 OTTOBRE – 22 NOVEMBRE / 22 OCTOBER – 22 NOVEMBER

TARSHITO SI INNAMORA DEL PERU' / TARSHITO FALLS IN LOVE WITH PERU

e

TARSHITO SI INNAMORA DEL MESSICO/ TARSHITO FALSS IN LOVE WITH MEXICO

presso/ at Santa Teresa Dei Maschi, Str. Santa Teresa dei Maschi, 26 -70122 Bari

Opening 22 Ottobre alle ore 19:00 / 22 October at 7:00 pm.

PERFORMANCE, proiezione video /video projection: Angel Wings by Mattia Morleo, Noemi Zablocka-Trisolini and Tarshito

Orari di apertura /Opening times:

dal Martedì al Sabato /Tuesday to Saturday:: 10.30-13.00 e 16.00-19.00/10.30 am -1.00 pm and 4.00-7.00 pm

29 OTTOBRE – 29 NOVEMBRE / 29 OCTOBER – 29 NOVEMBER

TARSHITO SI INNAMORA DEL MAROCCO /TARSHITO FALLS IN LOVE WITH MOROC

presso /at Alliance Francaise, Indirizzo da definire/ Address to be defined

Opening 29 Ottobre alle ore 18:00 / 20 October at 6:00 pm.

PERFORMANCE, proiezione video/video projection: I sensi, Ercole, l’Unità e l’Oro / The senses, Hercules, Unity and Gold by Majida Bargach, Stefano Silvestris, Rachid Toumi and Tarshito

Inoltre, a Novembre si terrà la presentazione volume “IL SENTIERO DEL VIANDANTE INNAMORATO” a cura di Enrica Simonetti, edito da Gagliano Editore

Furthermore, the volume presentation will be held in November “THE PATH OF THE WAYFARER IN LOVE” curated by Enrica Simonetti, published by Gagliano Editore