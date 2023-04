'Tarzan Ragazzo Selvaggio' in scena al Teatro kismet

La storia del ‘re della giungla’, amato da adulti e bambini, chiude la Stagione ‘Famiglie a teatro’ al Teatro Kismet di Bari. Domenica 16 aprile alle ore 18 Luigi D’Elia interpreta Tarzan Ragazzo Selvaggio (consigliato a partire da 8 anni), produzione Teatri di Bari e Inti codiretta dallo stesso D’Elia con Francesco Niccolini.

Su una scenografia minimale – un piano rialzato – si svolge la storia del bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie: Tarzan, come lo strano verso che facevano le scimmie per chiamarlo o indicarlo, che nella loro lingua significava pelle bianca. Lo spettacolo si libera dalla tradizione hollywoodiana, ispirandosi al romanzo ‘Tarzan of the Apes’ di Edgar Rice Burroughs, il primo dell’infinita saga dedicata al popolare personaggio. “Questo spettacolo, nato durante la più importante crisi sanitaria e ambientale del nostro tempo – spiegano gli autori - racconta la sua storia, nuda e cruda, senza nessuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso. Con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra. Non ci sono alligatori uccisi dopo lunghe e pericolose nuotate, Cita – meglio dirselo subito – non esiste, e il rapporto con Jane è molto più complicato”. Dopo oltre 10 anni di ricerca sul racconto della natura selvaggia e dopo il loro Zanna Bianca (Premio Eolo 2019, Miglior Spettacolo), D’Elia e Niccolini tornano davanti ad un pubblico di ragazzi, un po’ più disincantati anche loro, ancora più realisti e con la testarda convinzione che ragazzi e adulti possano trovarsi insieme a vivere storie vere e selvagge senza nessuno sconto, senza paracadute e buonismi, senza compromessi.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 16.30 dall’`Art Lab´: i giovani spettatori prenderanno parte a un laboratorio creativo gratuito che gli permetterà di realizzare piccoli progetti artistici.

Botteghino

I biglietti per gli spettacoli della Stagione 2022.23 ‘Famiglie a teatro’ partono da 4 euro, disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Prezzo scontato per i possessori della Ki(d)smet Card, ritirabile gratuitamente al botteghino.

Per info: 335 805 22 11 – 080 579 76 67 / botteghino@teatrokismet.it. Il programma completo della Stagione 2022.23 ‘Famiglie a teatro’ sul sito www.teatridibari.it