Al Teatro Traetta di Bitonto in scena Tawam della compagnia francese Colegram

Domenica 19 marzo, alle 19.00, sul palco del Teatro Traetta di Bitonto è in programma il prossimo appuntamento della rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Ospite la Compagnia Colegram, con Pauline Journé e Tarek Aït Meddour, che porterà in scena Tawam, creazione a due frutto di un'emergenza, caratterizzata da un'energia organica, tellurica, vitale.

In chiusura il dibattito A bordo palco: in dialogo Ezio Schiavulli con i danzatori e coreografi ospiti, un’occasione concreta per approfondire la ricerca che ha portato alla creazione coreografica.

Tawam è un incontro che parla di Amore."Tawam" in arabo significa "Gemelli". Questa creazione racconta di un relazione fraterna e delle sue molteplici sfaccettature, ambigue, sensuali e drammatiche. Un rapporto così profondo, così potente, che solleva la questione della gemellarità spirituale, scontrandosi con il complesso edipico. Pauline e Tarek provengono mondi diversi, una ex ginnasta e un judoka che si sono innamorati della danza. Si sono incontrati nel 2015 durante l'inaugurazione dei Giochi Paraolimpici in Qatar. L'amicizia che ne è scaturita ha generato la necessità di tradurre nel corpo questa complicità attraverso il movimento, questa complicità immutabile che li unisce.

Pauline Journé si è formata presso il Centro James Carlès di Tolosa, ha iniziato la sua carriera nel 2012 entrando a far parte della Compagnia “Lève Un Peu Les Bras “diretta da Clément Le Disquay e Paul Canestraro e si è specializzata in acrobatica e danza aerea. Ha collaborato con coreografi come Maryse Delente, Raphaëlle Boitel, Giuliano Peparini. Nel 2017 si è unita alla Compagnia Blanca Li, di Mourad Merzouki (Cie KÄFIG).

Tarek Ait Meddour proveniente dalle arti marziali, si è formato presso l'École Nationale des Arts de Créteil e l'Académie Internanationale de Danse di Parigi. Ha lavorato per l'Opéra di Parigi con Laurence Fanon, al Théâtre du Châtelet con Robert Carsen, ed in seguito alla Royal Opera di Londra con Kim Brandstrup, si è unito al CCN di Nantes (con Claude Brumachon e Benjamin Lamarche). Collabora con le compagnie KH Karim Khouader, Black Pecora, Makiato, Ezio Schiavulli, Giuliano Peparini e Benoît Swan Pouffer, Raphaëlle Boitel, Philippe Giraudeau (Opéra de Paris, Théâtre des Champs-Élysées), Marie-Ève Signeyrole per l'Orchestre de Chambre de Paris. Con Cécile Combaret e Sarah Perret Vignau ha co-fondato FMR, un festival internazionale di danza contemporanea ad Arles.

Nel 2016 Pauline e Tarek fondano la Compagnia Colegram che sviluppa una danza contemporanea ibrida, emozionale e coinvolgente. Le sue attività - stage, workshop, performance - raggiungono un pubblico vasto ed eterogeneo.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo i due coreografi e danzatori ospiti saranno protagonisti inoltre delle attività di formazione in programma alla Casa delle Culture di Bari. Il weekend di formazione sarà arricchito dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che conducono tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell'analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Questa attività è parte del progetto ministeriale PRODES Danza (promozione digitale estesa), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano. Da ottobre a dicembre, il sabato mattina, è dedicato alla formazione degli insegnanti e danzatori professionisti, con il coreografo ospite, e ad un corso teorico e pratico sui metodi di composizione coreografica. L’intera giornata della domenica è dedicata agli allievi, suddivisi in due gruppi, che si alternano tra mattina e pomeriggio con lezioni pratiche e teoriche, progetti integrativi legati alla produzione e composizione coreografica, dalla concezione alla produzione. La mattina di domenica 19 marzo, alle 10:30, negli spazi della Casa delle Culture dell' Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ospitano le attività di formazione e pedagogia del NetworkIDP è in programma anche il terzo laboratorio del progetto #AzionePrima sostenuto nell’ambito dell’intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Il prossimo appuntamento con la nona edizione del NetworkIDP è all’insegna della PermanenzaArtistica, iniziativa di sostegno alle produzioni professionali di autori internazionali. Lali Ayguadé e Akira Yoshida saranno infatti i protagonisti di questa quarta edizione promossa dal NetworkIDP e ospitata negli spazi della Casa delle Culture di Bari. La settimana di lavoro coreografico dal 27 marzo all’1 aprile si chiuderà con l’apertura al pubblico nell’ultima giornata di residenza. La pièce ultimata sarà poi ospitata nella stagione 2023.2024 durante la programmazione de L’arte dello Spettatore.

La rassegna al Teatro Traetta di Bitonto torna invece il 16 aprile, data in cui la coreografa e danzatrice Sara Sguotti, sostenuta come artista nel progetto PermanenzaArtistica nell’edizione 2021.2022 del NetworkIDP, porterà in scena la sua creazione Some Other Place.

Il Network Internazionale Danza Puglia è un progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica, un viaggio lungo nove anni che in questa edizione si concentra su una comunità che vde nella danza valori di crescita, apertura e condivisione. Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., ideato e diretto dal coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, nasce dalla volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della regione Puglia.

All’interno del NetworkIDP insegnanti e allievi hanno l’opportunità di formarsi con coreografi professionisti provenienti da tutto il mondo, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica.

Il progetto vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.

L’edizione 2022.23 del NetworkIDP prevede nove appuntamenti con la formazione e la pedagogia alla Casa delle Culture dell' Assessorato al Welfare del Comune di Bari, dieci artisti ospiti, sei spettacoli in cartellone per la rassegna “L’Arte dello Spettatore” in scena al Teatro Traetta di Bitonto e progetti collaterali di formazione come Prodes Danza e #CartaBianca, occasioni di incontro e confronto per la creazione di una comunità culturale attiva con #AzionePrima, scambi internazionali all’interno del progetto Incontri Fuori Porta #CoESIONI Students e Teachers e il sostegno alla produzione dedicato a giovani coreografi e danzatori con la quarta edizione della #PermanenzArtistica.

Le attività di formazione alla Casa delle Culture di Bari sono dedicate ad allievi e insegnanti che aderiscono annualmente al NetworkIDP ma è possibile accedere, nella giornata di sabato e al seminario condotto dall’artista ospite e a PRODES Danza.

Domenica 19 marzo 2023 | ORE 19:00

Teatro Traetta di Bitonto

TAWAM

Coreografia di Pauline Journé e Tarek Aït Meddour

Interpreti Pauline Journé e Tarek Aït Meddour

Musica Paul Canestraro Antony and the Johnsons, Dust and Water Armand Amar, Chez l’Imam Creazione luci Philippe Catalano

Collaborazione artistica Sébastien Amblard

Costumi Audiane Cojean

Produzione Compagnia Colegram