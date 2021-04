Tchaikovsky e Brahms a palazzo Pesce

Domenica 16 maggio alle ore 19.00 va in scena ultimo l’appuntamento della seconda stagione di concerti in streaming di Palazzo Pesce insieme alla pianista Liubov Gromoglasova e al suo “Tchaikovsky e Brahms”.



Un concerto in Puglia realizzato in occasione del doppio compleanno di due grandi compositori: il programma si apre con una selezione di sei pezzi dalle “Stagioni” di Tchaikovsky, un ciclo di dodici pezzi brevi di carattere, quintessenza dell’intimismo in musica, commissionati nel 1875 dall’editore della rivista musicale «Nouvellist» di San Pietroburgo Nikolay Bernard, e prosegue con le “Due Rapsodie op. 79” di Johannes Brahms, composte a Pörtschach nell’estate del 1879, dedicate a Elisabeth von Herzogenberg, amica del compositore e grande intenditrice di musica, e la prima delle quali inizialmente era intitolata “Capriccio”.



Protagonista alla tastiera la pianista Liubov Gromoglasova, diploma con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionamento, tra gli altri, con Christopher Elton alla Royal Academy of Music di Londra e William Fong alla Purcell School of Music, una carriera che la vede esibirsi con successo sui palcoscenici di tutto il mondo come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con cui nel 2020 ha inciso l’integrale delle “Sinfonie” di Tchaikovsky nella versione a 4 mani, con il Trio Gioconda de Vito e in altre varie formazioni musicali, e pianista in residence e docente di Pianoforte nella Scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca, con cui nel 2020 ha creato la rassegna “Pianisti del XXI secolo”.



Per seguire il concerto in diretta streaming gratuita alle ore 19.00 sarà sufficiente andare sui profili Facebook, Instagram e YouTube di Palazzo Pesce. Chi desidera versare la propria quota di complicità, può effettuare una donazione andando invece sul sito della biglietteria di Palazzo Pesce. L’Atelier delle Arti omaggerà con una registrazione in HD tutti coloro che sosterranno l’iniziativa e che potranno così godersi lo spettacolo in qualsiasi momento.