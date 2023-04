Teatri d’acqua, ad Acquaviva il Festival teatrale e pedagogico dedicato all’infanzia...e alle sue interazioni

Festival teatrale e pedagogico dedicato all’infanzia...e alle sue interazioni



Da sabato 15 a domenica 23 aprile 2023, ad Acquaviva delle Fonti è tempo di risvegli, è tempo di giocare e creare all'aperto, di guardare e sentire con tutti i sensi, è tempo di "Teatri d’Acqua", il festival teatrale dedicato all'infanzia, alla pedagogia e all’ecologia. Un evento culturale, una kermesse interamente ispirata all’arte teatrale e al suo alto valore pedagogico, uno strumento didattico che consente di richiamare l’attenzione di grandi e bambini intorno all’arte teatrale e narrativa.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Ombre, con la direzione artistica di Rosanna Ventura e gode del patrocinio del Garante dei diritti del Minore, dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia, del patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti, in particolare, degli Assessorati con deleghe alla Cultura, allo Sport, al Welfare e ai Servizi Sociali, e vede la partecipazione di: Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Alma Libre, Arcadia Tana dei Goblin Acquaviva delle Fonti, Cece Nero, Effetto Terra, Fiore d’Arancio, Folletti della Cassarmonica, Hydria Guest House, Il Grillo Parlante, Il Canarino Giocattoli, Matite Curiose Giocolibreria, Piovono Libri, Plastic Free, Primigi Store, Scuola del Contadino, SoleLuna, Strada Facendo, Studio Danza, Studio Pediatrico Dottor Romanelli e UTE Università della Terza Età.

Con “Teatri d’Acqua” il Teatro incontra la Città per celebrare l’infanzia, attraverso le reciproche interazioni con la drammaturgia, la letteratura e le arti sceniche. L’attenzione è rivolta in particolare ai mutamenti che intervengono nella vita e nelle azioni di ciascuna bambina e bambino, relativamente alle fasi di crescita, al contesto storico e sociale, con particolare interesse verso lo scambio generazionale, in un momento e contesto storico molto delicati, in cui l’apparire è più forte dell’essere e lo scambio virtuale spesso si sostituisce al contatto umano. La narrazione diventa quindi strumento di scambio possibile e totale: la narrazione verbale e del movimento attraverso lo spettacolo condiviso.

I giovanissimi e i grandi partecipanti saranno interpreti ed anche creatori di un evento che non li rende solamente fruitori, ma attori principali dello spettacolo e generatori dell’atto creativo stesso. Il programma del Festival “Teatri d’Acqua” si compone infatti di momenti di formazione e cre-azione quali: il laboratorio di danza urbana, i laboratori di lettura e creazione, il seminario di teatro-danza, i focus pedagogici, le visite guidate ed ovviamente di spettacoli teatrali.



Si ringraziano tutti coloro che credono nella diffusione della Cultura. I nostri sostenitori più attenti e sensibili: i bambini e le bambine.

Il Festival “Teatri d’Acqua” con il suo ricco cartellone di eventi e di attività animerà per più di una settimana il territorio di Acquaviva delle Fonti, per tutte le informazioni è possibile consultare le pagine social dell’associazione Ombre, mentre le prenotazioni per i laboratori e i biglietti per gli spettacoli teatrali saranno disponibili presso: Il Canarino Giocattoli, Matite Curiose Giocolibreria e Primigi Store. In caso di maltempo, gli eventi all’aperto si terranno nelle sale di Palazzo De Mari.



Biglietti Spettacoli: All’aperto: gratuiti. Singoli: €8. Gruppi di 8+ persone: € 6. Abbonamento a 4 spettacoli: €28.