“E LA NAVE VA”: teatro per ragazzi, rassegne di musica e letteratura, radio, cinema, laboratori e progetti nelle periferie

Negli spazi di un Teatro Kismet di Bari, completamente rinnovato , del Teatro Radar di Monopoli, della Cittadella degli artisti di Molfetta, nella saletta all'interno dell'istituto circondariale minorile Fornelli di Bari, nei quartieri della città animati dalle attività di Periferie al centro si potranno respirare l'arte e la cultura delle diverse arti dello spettacolo dal vivo, dal teatro alla musica, e fino alla danza, grazie al coinvolgimento dei numerosi partner che hanno scelto di affiancare questo percorso. Ed in questo contesto nascono anche nuove collaborazioni progettuali, che si affiancano a quelle già consolidate: Time Zones – sulla via delle musiche possibili, DAB Danza a Bari, Esplorare – festival di danza di Altradanza, Ritratti Festival, Prospero Fest, RKO, I nuovi scalzi, Bug, Crest, Microsolco, Kuziba Teatro, Alternativa events (Sziget Italia), Casa Teatro e il nuovo progetto “La magnifica stagione ritrovata” con i Malalingua e il Teatro Hermitage di Molfetta.

“Il teatro è stato messo a dura prova in questo anno e se oggi siamo in grado di presentare al nostro pubblico dei nuovi progetti lo dobbiamo anche all’aiuto di sostenitori privati che hanno creduto e investito nella nostra proposta culturale ed è doveroso nonché un onore citare Planetek Italia, Sud Sistemi – Bari, Progeva , Serveco e GrafiSystem”, dichiara Augusto Masiello, presidente Tric-Teatri di Bari.

E poi gli artisti, vecchi e nuovi volti del progetto teatrale Tric - Teatri di Bari: Nicola Lagioia, Lucia Zotti, Paolo Sassanelli, Concita De Gregorio, Lello Tedeschi, Ivano Picciallo, Alessandro Piva, Teresa Ludovico, Piera Del Giudice, Damiano Nirchio, Anna Maria de Giorgio e Giuseppe Scoditti con Ludo D’Agostino. E i debutti nazionali di tre nuove produzioni teatrali targate Tric-Teatri di Bari e l’anteprima dedicata al teatro ragazzi realizzata con il Crest di Taranto.

“Sono stati mesi di studio, ricerca e preparazione di nuove opere. Da ottobre a dicembre, presenteremo al pubblico dei nuovi lavori per cui il Tric Teatri di Bari ha coinvolto soprattutto artisti pugliesi con l’obiettivo di sostenere i nostri talenti. Anticipo che nel 2021 ospiteremo i nuovi spettacoli di amici storici come Rezza Mastrella, Roberto Latini, Alessandro Serra e al Radar di Monopoli ci sarà Emilio Solfrizzi”, spiega Teresa Ludovico, regista e curatrice delle stagioni teatrali.

“E la nave va” è il titolo d’ispirazione felliniana, scelto da Teresa Ludovico, del nuovo cartellone del Tric-Teatri di Bari che da ottobre a dicembre conta più di 300 appuntamenti tra teatro, musica, rassegne di musica e letteratura, cinema e formazione.

“La pandemia ha scosso duramente le fondamenta del nostro vivere civile. Il teatro, sin dalle origini, è luogo centrale per le nostre comunità, racconta e mette continuamente in crisi l'idea di polis, e proprio così la tiene insieme. Ripartire dal teatro è dunque una necessità, non solo per il teatro, e non potrà che fare bene a tutti noi. Dopo il diluvio, bisogna rimettersi in mare. E la nave va”, spiega Nicola Lagioia presidente onorario del Tric- Teatri di Bari.

Partiamo, dunque, dalla programmazione teatrale: il 4 ottobre s’inaugura ufficialmente il nuovo teatro Kismet, recentemente ristrutturato con una sala da 400 posti, riaperta poco prima della pandemia e chiusa dopo solo 2 mesi. S’inizia con un debutto a livello nazionale: “1 e 95”, coproduzione Teatri di Bari e Elsinor centro di produzione teatrale. Uno stand-up comedy show di e con Giuseppe Scoditti. Teatri di Bari, assieme ad Elsinor, scommette su un giovane talento pugliese e lo fa sostenendo per la prima volta un genere del tutto nuovo: Scoditti, classe 1991, da anni a Milano debutta per la prima volta a Bari con un suo lavoro, un monologo comico, scritto con il milanese Ludovico D’Agostino.

Lo spettacolo sarà in replica a Bari 11 e 18 ottobre e dal 23 al 24 ottobre a Monopoli al Teatro Radar e poi il 25 ottobre alla Cittadella degli Artisti.

“1 e 95” rientra nel progetto “Nuove scritture” nell’ambito di Programmazione Custodiamo la Cultura DRG682/2020 assieme allo spettacolo Sammarzano” finalista del Premio Scenario 2019, produzione Teatri di Bari, per la regia di Ivano Picciallo, con Giuseppe Innocente, Adelaide Di Bitonto, Ivano Picciallo, Francesco Zàccaro (24 e 25 ottobre al teatro Kismet di Bari).

Il 5 dicembre c’è un altro debutto nazionale al Radar di Monopoli: “Quanto Basta”, coprodotto da Teatri di Bari, Seminal Film e Comune di Monopoli, la prima regia teatrale di Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, volti storici del teatro barese. I due interpreti sono una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina che si rimbecca continuamente per qualunque banalità. Tutto si svolge nella cucina dell’appartamento mentre lei cucina una parmigiana e lui cerca di aggiustare una vecchia radio. L’atto unico alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e offre il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi. Uno spaccato di vita, dove semplici gesti quotidiani evocano situazioni che appartengono ad ognuno di noi.

Lo spettacolo il 13 dicembre sarà in scena a Molfetta alla Cittadella degli Artisti e dal 25 al 30 dicembre al teatro Kismet di Bari.

Il 17 dicembre debutterà anche “Invettive”, un nuovo spettacolo teatrale di e con Concita De Gregorio per la regia di Teresa Ludovico.



In anteprima lo spettacolo teatro ragazzi “Celestina e la luna” di Damiano Nirchio e Anna de Giorgio, coprodotto da Teatri di Bari e Crest, andrà in scena il 22 novembre al teatro Kismet nell’ambito della stagione dedicata al Teatro ragazzi.

Il 7 novembre Teatri di Bari dedica un omaggio al maestro, a Carlo Formigoni, tra i fondatori della compagnia Teatro Kismet: va in scena lo spettacolo “Strano delitto a Shanghai”, del Teatro dell’Altopiano, per la regia di regia Carlo Formigoni, Dario Lacignola e Marcantonio Gallo, con 12 attori in scena: Francesca Argenero, Adriano Basile , Antonio D’Andria, Giancarlo Luce, Dario Lacignola, Onofrio Fortunato, Renza De Cesare, Salvatore Laghezza, Marcantonio Gallo, Maria Semeraro, Chiara Torsello, Patrizia Fazio, Emiliano Corbanese. Per l’occasione dopo lo spettacolo è in programma un incontro speciale con Carlo Formigoni, ”un viaggio nello straordinario percorso artistico del maestro”.

Al teatro Kismet tra gli spettacoli in programma in questa prima parte di stagione da ottobre a dicembre segnaliamo anche “Odissea”, un omaggio in occasione del centenario dalla nascita del maestro Tonino Guerra: lo spettacolo è un racconto in musica tratto dalla sua “Odissea. Il viaggio del poeta con Ulisse”, con Teresa Ludovico e il maestro Alessandro Pipino (28 e 29 novembre).

Anche la Cittadella degli artisti di Molfetta dallo scorso anno ha inaugurato una programmazione teatrale: l’11 ottobre parte “Tempi comici” un focus che rientra in un più ampio cartellone, dal titolo “Una magnifica stagione ritrovata – Teatri D’autunno”, coordinato con Arterie Teatro, Teatrermitage, Malalingua, Teatro dei Comici e Teatro dei Cipis, e sostenuto dal Comune di Molfetta. Tre gli spettacoli in programma: “La ridiculosa commedia” de I Nuovi Scalzi (11 ottobre), “1 e 95” da un’idea di Giuseppe Scoditti, scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti (25 ottobre), “Quanto basta” di Alessandro Piva (13 dicembre). Negli spazi della Cittadella riprende anche la programmazione cinematografica e l’attività laboratoriale.

Il Teatro Radar di Monopoli riparte con l’attività teatrale il 23 e 24 ottobre con “1 e 95”, come già anticipato sopra, di e con Giuseppe Scoditti, una coproduzione Tric-Teatri di Bari e Elsinor. Il 21 e 22 novembre va in scena “La ridiculosa commedia” dei Nuovi Scalzi, il 5 e 6 dicembre “Quanto basta” di Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, il 19 e 20 dicembre c’è “Mozart tango suite” della compagnia Altradanza, coreografie del maestro Domenico Iannone.

Non mancano poi appuntamenti dedicati ai più piccoli con la Stagione Scuole e la Stagione Ragazzi. In programma spettacoli di successo come “Ahia!” di Damiano Nirchio, produzione Tric-Teatri di Bari/progetto Senza Piume e vincitore nel 2017 di l'Eolo award come miglior spettacolo di teatro per ragazzi e giovani dell'anno, l'Eolo award per la miglior drammaturgia e l'Eolo award per la miglior interpretazione, e “Kirikù e la strega Karabà”, produzione Tric-Teatri di Bari, che ha debuttato al festival Maggio all’Infanzia 2019, adattamento e voce narrante Teresa Ludovico, musiche del maestro Maurizio Lampugnani con Sudjembé Ensemble.

In questi mesi partirà il progetto “Periferie Creative” tra i quartieri San Paolo, San Girolamo-Fesca e Japigia di Bari, nell’ambito dell’avviso pubblico "Periferie al centro" del Teatro Pubblico Pugliese, che mira a rivalutare questi luoghi periferici del capoluogo con una programmazione di laboratori e spettacoli dal vivo.

Teatri di Bari è formazione

Ad ottobre si chiudono i due progetti formativi “Tecnico della preparazione e interpretazione attoriale” (Spazio Scenico) e “Tecnico per le attività di supporto alla regia e supervisione di continuità” (Aiuto Regista), finalizzati a formare professionalità del settore, realizzati con l'Associazione Unisco e sostenuti dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso 5. Gli allievi durante il percorso hanno avuto modo di formarsi con tanti artisti e professionisti del settore teatrale e di quello cinematografico, tra cui Marcello Prayer, Alessandro Piva, Antonio Stornaiolo, Teresa Ludovico, Edoardo Winspeare e Pippo Mezzapesa. Il 15 ottobre al teatro Kismet di Bari ci sarà l’evento di chiusura dei due corsi.

Teatri di Bari propone un’esperienza diretta della scena attraverso i suoi storici laboratori. Ci sono due proposte per adulti a partire dai 16 anni condotti da Lello Tedeschi, in collaborazione con la compagnia CasaTeatro, al teatro Kismet di Bari: “Al principio” laboratorio base (prova aperta martedì 22 e 29 settembre, ore 18) e per chi ha già esperienze di teatro c’è “Essere (pronti) è tutto” (prova aperta giovedì 17 e 24 settembre, ore 18). Per i più piccoli, bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, sempre al teatro Kismet di Bari partirà il laboratorio “Presente!” condotto da Annabella Tedone, ci si può già prenotare per le prove aperte in programma il 21 e 28 ottobre, ore 17.30.

Riparte anche “Sala Prove” il laboratorio teatrale per i giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni “N. Fornelli” di Bari, attivo dal 1997 a partire da un protocollo di intesa tra Ministero Della Giustizia e Ente Teatrale Italiano, con la direzione di Lello Tedeschi, drammaturgo, regista e formatore teatrale.

Le Rassegne

A breve al Kismet di Bari partirà anche Times Zones, la storica rassegna musicale, diretta da Gianluigi Trevisi che dà spazio a compositori e musicisti attivi nella ricerca di nuove soluzioni musicali.

A novembre al teatro Radar di Monopoli c’è la rassegna letteraria “Prospero Fest”, organizzata dal Comune di Monopoli e dalla Biblioteca civica Prospero Rendella. Nel 2021 ritorna la rassegna curata da Nicola Lagioia con grandi scrittori contemporanei che provano a raccontarci, della nostra epoca e di quelle passate, quello che non riusciamo di solito a vedere.

Un’intera sezione della programmazione è dedicata alla danza con Esplorare2020 un’operazione di notevole contributo artistico voluta e organizzata da Domenico Iannone, che coinvolge il pubblico alla visione della creatività pugliese dalla letteratura, al teatro, alla danza della nostra regione. Una corrisposta crescita didattica e artistica tra la Compagnia AltraDanza e le altre compagnie europee. Esplorare 2020 si pone come struttura di presentazione al pubblico, di giovani compagnie pugliesi. Rilevante è la presenza di compagnie quali Oliva Contemporary Dance Project di Michele Oliva e Francesca Dario, la Eko Dance Project di Pompea Santoro con le coreografie di Mats Ek e Roberta Ferrara, la Arkè Contemporary Dance Company con le coreografie di Giorgio Azzone, compagnia Marti | Kodance di Silvia Marti e la Compagnia AltraDanza con le coreografie di Domenico Iannone.

La radio

Tric- Teatri di Bari è anche una radio: RKO-la radio che si vede, diretta da Carlo Chicco e Paola Pagone che non si è mai fermata con la sua vocazione di connettere il mondo della cultura e dello spettacolo locale e nazionale, con i giovani e i meno giovani.

RKO adesso ritorna a trasmettere dai propri studi, una ripartenza importante dopo lo stop imposto dal lockdown. In verità la radio non ha mai smesso di produrre informazione e contributi musicali, ma ogni speaker lo ha fatto dalla propria abitazione, ora però si torna a far rivivere gli studi che si trovano all’interno del Teatro Kismet di Bari. RKO si è sicuramente consolidata in questi mesi nella sua mission culturale regionale, avendo tra le sue fila esperti e professionisti del settore sparsi su tutto il territorio pugliese e già riferimento nazionale per l’informazione e diffusione musicale di ricerca. Una nuova ripartenza con una programmazione importante che va ad arricchirsi di nuovi contenuti e spazi artistici: musica, teatro, arte, danza, fotografia, pittura, lettura, videomaking, club e web culture, informazione. Ai programmi già esistenti si affiancheranno nuove rubriche che andranno a toccare tematiche che spazieranno dal sociale all’informazione, dalla ricerca musicale alla programmazione live, spazio interviste e showcase, verrà anche rinforzato lo spazio dedicato alle culture e lingue straniere. A breve sarà presentato il nuovo palinsesto su www.rkonair.com.

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE TEATRALE

TEATRO KISMET - Bari

4,11 e 18 ottobre h 18.00

1 e 95 Teatri di Bari/Elsinor

di e con Giuseppe Scoditti scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti costumi Sartoria Teatrale Arrigoni Srl video Giacomo Scoditti foto Clarissa Lapolla

24 ottobre h 21 e 25 ottobre h 18.00

Sammarzano Teatri di Bari

regia Ivano Picciallo aiuto regia Marta Franceschelli con Giuseppe Innocente, Ivano Picciallo, Francesco Zàccaro, Adelaide Di Bitonto

7 novembre h 21.00

Strano delitto a Shanghai Teatro dell’Altopiano

regia Carlo Formigoni, Dario Lacignola Marcantonio Gallo

con Francesca Argenero, Adriano Basile, Antonio D’Andria, Giancarlo Luce, Dario Lacignola, Onofrio Fortunato, Renza De Cesare, Salvatore Laghezza, Marcantonio Gallo, Maria Semeraro, Chiara Torsello, Patrizia Fazio, Emiliano Corbanese

scenografia Lisa Serio maschere Renzo Antonello

8 novembre h 18.00

Ahia Teatri di Bari in collaborazione con Senza Piume

drammaturgia e regia Damiano Nirchio con Raffaele Scarimboli/Damiano Nirchio, Lucia Zotti

22 novembre h 18.00

Celestina e la luna Teatri di Bari/Crest in collaborazione con Senza Piume

di Damiano Nirchio e Anna de Giorgio drammaturgia Damiano Nirchio

regia Damiano Nirchio e Anna de Giorgio con Anna Moscatelli/Maristella Tanzi e Anna de Giorgio/Amalia Franco scene Bruno Soriato costumi Maria Martinese maschere Amalia Franco elaborazioni audio video Gianluigi Strafella, illustrazioni video Peppe Frisino tecnico di scena Nico Pisani tecnico luci Walter Mirabile

28 e 29 novembre h 21.00

Odissea Teatri di Bari/Kismet

di e con Teresa Ludovico con musiche originali dal vivo eseguite dal maestro Alessandro Pipino

6 dicembre h 18.00

Kirikù e la strega Karabà Teatri di Bari/Kismet

adattamento e voce narrante Teresa Ludovico musiche del maestro Maurizio Lampugnani con Sudjembé Ensemble

17-20 dicembre h 21.00

Invettive Teatri di Bari

regia Teresa Ludovico di e con Concita De Gregorio

25-30 dicembre h 21.00 - domenica h 18.00

Quanto basta Teatri di Bari/Seminal Film/Comune di Monopoli-Teatro Radar

scritto e diretto da Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti

TEATRO RADAR - Monopoli

23 e 24 ottobre h 21.00

1 e 95 Teatri di Bari/Elsinor

di e con Giuseppe Scoditti scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti costumi Sartoria Teatrale Arrigoni Srl, video Giacomo Scoditti foto Clarissa Lapolla

21 novembre h 21.00 e 22 novembre h 18.00

La ridiculosa commedia I Nuovi Scalzi

regia Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano, Canovaccio Claudio De Maglio

con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo e Piergiorgio Maria Savarese

5 dicembre h 21.00 e 6 dicembre h 21.00

Quanto basta Teatri di Bari/Seminal Film/Comune di Monopoli-Teatro Radar

scritto e diretto da Alessandro Piva

con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti

19 dicembre h 18.00 e 20 dicembre h 21.00

“Mozart tango suite” Altradanza

coreografie Domenico Iannone con Silvia Di Pierro, Mimmo Linsalata, Giada Ferrulli, Sara Buccarella, Sara Mitola, Serena Pantaleo, Miriana Santamaria maître de ballet Milena Di Nardo luci Roberto De Bellis foto di scena Gennaro Guida

Cittadella degli Artisti - Molfetta



“Tempi Comici”

11 Ottobre h 20.00

La ridiculosa commedia I Nuovi Scalzi

regia Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano, Canovaccio Claudio De Maglio con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo e Piergiorgio Maria Savarese

25 Ottobre h 20.00

1 e 95 Teatri di Bari/Elsinor

di e con Giuseppe Scoditti scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti costumi Sartoria Teatrale Arrigoni Srl, video Giacomo Scoditti foto Clarissa Lapolla

13 Dicembre h 20.00

Quanto basta Teatri di Bari/Seminal Film/Comune di Monopoli-Teatro Radar

scritto e diretto da Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti

BOTTEGHINO KISMET a Bari

dal martedì al venerdì dalle ore 10.30-12.30/ 16.30 alle 19

info 080 5797667 – 335 8052211

BOTTEGHINO TEATRO RADAR a Monopoli

dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19.30

info 335.756.47.88

BOTTEGHINO CITTADELLA DEGLI ARTISTI a Molfetta

dal martedì alla domenica dalle ore 17 alle 22

info 080.338.70.82