Il teatrino delle meraviglie in scena con i detenuti attori del progetto Sala Prove

Dopo il primo studio di novembre, Il teatrino delle meraviglie va in scena per un evento aperto al pubblico dal 14 al 16 dicembre (ore 20.30), all’interno dell’IPM ‘N. Fornelli’ di Bari (via Giulio Petroni, 90), con la regia e drammaturgia curata da Lello Tedeschi.

Lo spettacolo, la cui drammaturgia e regia è curata da Lello Tedeschi, vede in scena la Compagnia Sala Prove, composta dai detenuti attori e non, che hanno partecipato nel 2022 al percorso di formazione all’interno del progetto formativo di produzione ‘Area Teatrale Interna – Sala Prove’. Sala Prove nasce per realizzare una struttura stabile per la ricerca teatrale all’interno dell’I.P.M. "Nicola Fornelli" di Bari, coinvolgendo professionisti del settore teatrale e giovani detenuti, dando origine ad un centro professionale di cultura e innovazione sociale.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con posti limitati: obbligatoria la prenotazione inviando via mail una copia del documento di identità a botteghino@teatrokismet.it entro e non oltre mercoledì 7 dicembre. Arriverà conferma della prenotazione. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 2211.