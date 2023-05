Dal Teatro Auditorium Vittorio Bari il tour del live “Don’t forget your passport” del sassofonista Giovanni Chirico

È in partenza dalla Puglia, sabato 20 maggio, il tour del sassofonista pugliese Giovanni Chirico il cui progetto “Don’t forget your passport” è risultato vincitore del bando Tour Italia 2023 indetto da Puglia Sounds. A proporre la candidatura dell’artista è stata Asteria Space, la realtà, con sede in Puglia, impegnata nella promozione di talenti pugliesi.

Di ritorno dalla trasferta presso il JazzaHead! di Brema, dove è approdata sempre grazie al sostegno di Puglia Sounds, l’agenzia fondata dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino è pronta a ripartire. Alla guida di una tournée di ben 5 date, Asteria Space presenterà il nuovo live di Giovanni Chirico in Puglia, Campania, Lazio, Lombardia fino ad arrivare Veneto.

Tutti i concerti del sassofonista si inseriscono nella Programmazione Puglia Sounds TOUR ITALIA 2023 nell’ambito di un’operazione finanziata a valere sul FSC 2014-2020 – patto per la puglia – Asse di intervento IV- interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. La prima assoluta di “Don’t forget your passport” è in programma questa settimana al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle, partener di Asteria Space. Un debutto nazionale per il nuovo progetto in solo del giovane artista salentino che salirà sul palco con il suo sax baritono ed una pedaliera per i bassi. Il concerto a Palo del Colle è in programma alle 21 di sabato 20 maggio.

Don’t Forget Your Passport è la voce della nonna che ti raggiunge alle spalle poco prima di iniziare un viaggio. È una voce eco, vera o presunta, memoria di suono, di preghiera, una nenia ancestrale. Don’t Forget Your Passport è il titolo del nuovo progetto in solo di Giovanni Chirico: è un invito a superare il confine del consuetudinario, ad abbandonare la routine di comodità paralizzanti e a riappropriarsi di un’identità che non vuole barriere. Don’t Forget Your Passport è jazz e musica classica, è ricerca etnomusicologica in area mediterranea e medio orientale, un progetto musicale che, con l'aiuto dell'elettronica, mescola l'aspetto compositivo a quello improvvisativo e performativo.

È un viaggiare intimo a trama complessa, una meta che si raggiunge senza avere la mappa, un orizzonte che non si tocca con mano. È la ricerca di una solitudine, voluta e scelta, una stanza protetta che accoglie il mondo intero. Don’t Forget Your Passport è la tentazione di portarsi dietro il meno possibile, di farsi guidare dal vento e sentire, nel suono e nel ritmo, la voce della nonna che riporta sempre, radicalmente, a casa.

Dopo aver calcato il palco del Teatro Auditorium Vittorio Bari, il sax baritono di Chirico approderà, il 24 maggio sulla scena di Fine Di Mondo a Villafranca di Verona e il 25 maggio presso Corte dei Miracoli a Milano. Il tour proseguirà poi con un concerto al Circolo Avionica di Avellino in collaborazione con ARCI Avellino, il 26 maggio alle 21, per concludersi in grande stile, il 27 maggio, sul palco del Teatro della XII a Roma.

Giovanni Chirico, classe 1990, scopre il sassofono da adolescente, e come vuole la tradizione del Sud Italia inizia a suonare con la banda del suo paese, San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, quindi si specializza con il massimo dei voti cum laude presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari sotto la guida del maestro Roberto Ottaviano. Già durante gli studi amplia il suo raggio di interessi oltre la musica classica, fondando il gruppo Kaìlia con il quale tiene concerti in tutta Italia e registra un EP. Diventa attivo in vari ambiti musicali ed inizia le prime collaborazioni nazionali ed internazionali. Nel 2018 e nel 2019 trascorre diversi mesi a Berlino, frequentando le jam session ed entrando in contatto con la band Alex’s Hand, che fonde jazz, rock, contemporaneo e musica sperimentale. Tra le formazioni con le quali collabora attualmente, le salentine Bandadriatica e GirodiBanda, l’italo-francese Les Trois Lézards e Alex’s Hand. Nel 2019 firma il suo primo album, Bases, in trio con Davide Chiarelli (batteria) e Donato Quarto (chitarra acustica), colleghi e amici di lungo corso con i quali suona sin dall’inizio della sua carriera.

Per info e prenotazioni alla tappa pugliese del concerto presso il Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle contattare il numero 3773872180.