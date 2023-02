ll Teatro da scoprire, visite guidate al Petruzzelli: gli appuntamenti del mese di Febbraio 2023

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile. I biglietti saranno in vendita 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e fino ad esaurimento

posti. Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

In caso sia presente pubblico straniero la visita si terrà simultaneamente in lingua italiana e inglese. L’accesso in teatro sarà consentito a partire da 5 minuti prima dell’inizio della visita. La visita durerà circa 30’ ed il percorso includerà la visita del foyer e della platea.

Per ragioni di sicurezza, l’accesso in Teatro è consentito al massimo a due carrozzine.

CALENDARIO FEBBRAIO 2023

VENERDI’ 3 FEBBRAIOh 16:00 / h 17:30

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIOh 16:00

VENERDI’ 10 FEBBRAIOh 18:00

SABATO 11 FEBBRAIOh 17:00

DOMENICA 12 FEBBRAIOh 17:30

SABATO 18 FEBBRAIOh 17:00

SABATO 25 FEBBRAIOh 11:00 / h 12:30

DOMENICA 26 FEBBRAIOh 12:30