“Teatro dei sogni”, al Piccinni 'Angeli per i bastardi di Pizzofalcone' e 'Mi manca chiunque. Omaggio a David Foster Wallace'

Due appuntamenti consecutivi per il progetto speciale “Teatro dei sogni” inserito nella stagione teatrale 2021/2022 del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Un progetto che mescola libri, musica e teatro e un nucleo di iniziative che hanno l’arduo compito di coinvolgere e riavvicinare tutta la città e il suo vecchio e nuovo pubblico al teatro, luogo di incontro, crescita e confronto.

Lunedì 20 dicembre 2021 alle 19.30 sul palco del Teatro Piccinni ci saranno lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, i cui libri sono tradotti in tutto il mondo, con il sassofonista jazz Marco Zurzolo per presentare, in parole e musica, Angeli per i bastardi di Pizzofalcone (Einaudi 2021). De Giovanni ha raggiunto la notorietà con i romanzi che hanno per protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta, e che ha trasformato I bastardi di Pizzofalcone in una seguitissima serie tv per Rai1. L’appuntamento è in collaborazione con Libreria Feltrinelli.

Martedì 21 dicembre, sempre alle 19.20, invece, sarà la volta di Mi manca chiunque. Omaggio a David Foster Wallace con gli scrittori baresi Alessandra Minervini e Giovanni Za e la partecipazione speciale di Cristiano Godano, cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz. A moderare l’incontro Carlo Chicco, giornalista e dj, direttore RKO (Popolare Network) e vicedirettore, responsabile Cultura e Spettacolo per il Quotidiano Italiano Nazionale. L'appuntamento è in collaborazione con Libreria Monbook Bari - Mondadori Point.

SCHEDE

ANGELI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

Maurizio de Giovanni, Marco Zurzolo

In collaborazione con Libreria Feltrinelli

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero). Dopo Il metodo del Coccodrillo (Mondadori 2012; Einaudi Stile Libero 2016; Premio Scerbanenco), con I Bastardi di Pizzofalcone (2013) ha dato inizio a un nuovo ciclo contemporaneo (sempre pubblicato da Einaudi Stile Libero e diventato una serie Tv per Rai 1). Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana (2015), I Guardiani (2017), Sara al tramonto (2018), Le parole di Sara (2019) e Una lettera per Sara (2020); per Sellerio, Dodici rose a Settembre (2019); per Solferino, Il concerto dei destini fragili (2020). Sempre per Einaudi Stile Libero, ha pubblicato della serie di Mina Settembre Troppo freddo per Settembre (2020) e Una Sirena a Settembe (2021). I libri di Maurizio de Giovanni sono tradotti in tutto il mondo. Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, de Giovanni è anche autore di opere teatrali.

Marco Zurzolo è un sassofonista jazz, arrangiatore e compositore napoletano. Nella sua carriera ha composto diverse musicalità per il teatro e la televisione. Tra le sue più recenti creazioni, la colonna sonora della fiction “I bastardi di Pizzofalcone”, tratta dalla fortunata serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, sull’ispettore Lojacono.

Alessandra Minervini, Giovanni Za

con la partecipazione speciale di CRISTIANO GODANO

OMAGGIO A DAVID FOSTER WALLACE

modera Carlo Chicco

In collaborazione con Libreria Monbook – Mondadori Point

Il 1° febbraio 1996, 25 anni fa, per contenuti, stile ed estensione Infinite Jest fece scalpore: una complessa trama che lega centinaia di personaggi e vicende improbabili, assurde - e per questo beffardamente autentiche - e tocca temi abissali dei nostri tempi e della nostra società: un romanzo sul divertimento, la malinconia del presente, l’angoscia della crescita, la politica, il senso di esclusione dal mondo, la consapevolezza di essere al centro del mondo. Sono passati quindi più di vent’anni dall’approdo in Italia di Infinte Jest (per Fandango, nel 2000) e “mi manca chiunque” è diventata la frase di culto con cui gli adoratori di Wallace si riferiscono al loro scrittore indimenticabile. “Mi manca chiunque” ha ispirato il contenuto di questa serata che percorrerà attraverso la memoria, il racconto e la musica di Cristiano Godano le straordinarie idee e geniali ispirazioni dell’uomo e dell’opera, per avvicinare una nuova generazione di lettori ad una storia che ha ancora molto da raccontarci. Wallace con il sorriso dell’ironia, la risata sferzante del divertimento e la malinconia di un dolore inventa un nuovo presente, racconta la vita senza nessuna istruzione per l’uso, getta il lettore nella mischia delle cose senza regole del gioco.

Alessandra Minervini è nata a Bari, dove ora vive. Si è diplomata alla Scuola Holden nel 2005 e da allora collabora come consulente editoriale e docente dei corsi esterni. Lavora come editor freelance, occupandosi principalmente di esordienti e scouting. Ha pubblicato Overlove (LiberAria, 2016), Bari, una guida (Odos Edizioni, 2020), Una storia tutta per sé (Les Flaneurs 2021, in uscita). Scrive di libri e di scrittrici su riviste online e quotidiani, tra cui Exlibris20 e Repubblica Bari. Il suo sito è www.alessandraminervini.info

Giovanni Za è nato nel 1978, si è laureato a Milano e Bari. Ha lavorato come docente presso molti istituti del Piemonte e per molti anni ha vissuto a Verbania. Nel 2016 è tornato in Puglia e oggi lavora nella scuola in cui si è diplomato.Stupidi e contagiosi (Fandango Libri) è il suo romanzo d’esordio.

INFO:

La vendita presso il botteghino del Teatro Piccinni avverrà dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 il giorno dell’evento e il giorno precedente.

Prezzo del biglietto - € 5,00

botteghino del teatro Piccinni

tel. 328.6917948