'Teatro Delivery', a Terlizzi teatro e musica a domicilio

Se i teatri e le sale da concerto sono chiusi, allora attori e musicisti diventano per uno spazio di tempo limitato artisti “barboni” a domicilio, con il loro repertorio portato sotto casa, in un cortile, su un terrazzo, in un giardino di pertinenza o qualunque spazio privato adatto alle regole imposte dalla pandemia. Il progetto, messo a punto dall’attore salentino Ippolito Chiarello, verrà proposto a Terlizzi domenica 17 gennaio, dalle 16 alle 19, a cura dell’Associazione Culturale “Un Panda sulla Luna” e del MAT – Laboratorio Urbano, in collaborazione con sistemaGaribaldi di Bisceglie.

Alla provocazione culturale hanno aderito alcuni tra i personaggi di spicco della scena teatrale e musicale della nostra regione, dal drammaturgo Michele Santeramo al regista e attore Michele Altamura, dal fisarmonicista Giuseppe Volpe all’attrice Nunzia Antonino fino al poeta Bartolomeo Smaldone. In un menù a richiesta dal costo di soli 20 euro per “portate” sceniche da condividere tra più commensali, per performance della durata di 15 minuti.

Partecipare è semplice: il padrone di casa sceglie l’artista preferito dal menù in allegato, telefona al numero indicato in basso per prenotare la performance, specificando nome, cognome, indirizzo, n° di telefono e breve descrizione della situazione spaziale. 4 le fasce orarie prestabilite: 16,00 – 17,00 – 18,00 e 19,00. In base allo spazio disponibile, secondo le regole anti-Covid, inviterà un numero adeguato di spettatori, in piedi e a distanza di sicurezza, che potranno contribuire volontariamente utilizzando delle apposite scatole che ciascun artista porterà con sé.

INFO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “UN PANDA SULLA LUNA”

348-4663013 (10,00 -13,00 /16,00 – 19,00)

MENU’

MICHELE ALTAMURA

“IL MOSCOVITA”, OVVERO STORIA DI COME FARSI INTITOLARE UN TEATRO CHIUSO

NUNZIA ANTONINO

“DIARIO DEI GIORNI E DELLE NOTTI”, RICORDI, SAPORI, PAESAGGI ABITATI, INCONTRI SOGNATI E PEZZETTI RUBATI AGLI AUTORI CHE AMO

IPPOLITO CHIARELLO

“UN CUORE A PEDALI” (per bambini oltre i 6 anni), ISPIRATO AL LIBRO “APPUNTI DI GEOFANTASTICA” DI GIANLUCA CAPORASO E SERGIO OLIVOTTI

“OGGI SPOSI”, “PSYCHO KILLER”, “FANCULOPENSIERO STANZA 510” E “CLUB 27”, 4 ESTRATTI A SCELTA DAI MIEI SPETTACOLI DI REPERTORIO

MICHELE SANTERAMO

“REC”, UNA FARMACISTA RACCONTA UN’ESPERIENZA PERSONALE DEL SUO PASSATO RECENTISSIMO

BARTOLOMEO SMALDONE E GIUSEPPE VOLPE

“ABS, APPARENTE BUONA SALUTE”, READING MUSICALE TRATTO DALL’OMONIMO VOLUME DI RACCONTI.