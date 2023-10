A Corato una giornata con teatro per l’infanzia e concerto per la rassegna Verso Sud

Domenica 8 ottobre il programma del festival “Verso Sud” propone una mattina e un pomeriggio dedicati ai piccolissimi e il concerto serale di un progetto musicale originale e di grande energia.

Il programma:

Ore 11, Piazza Abbazia.

Educando rifiorire

Tavola rotonda: “Percorsi artistici ed educativi per la prima infanzia” raccontati da

Flavia Bussolotto (attrice e regista, TAM teatromusica)

Angelica Mazzilli (educatrice asilo nido comunale Belvedere)

Valentina Perrone (Tutto in un abbraccio)

Angela Malcangi (curatrice Controra, esperta di albi illustrati)

Luisa Belsito (pediatra)

Ore 16.30 (prima replica) e 18 (seconda replica),

Cortile palazzo Gioia, Largo Plebiscito - Corato (BA)

Chiaro di Terra

Teatro per l’infanzia - Compagnia TAM Teatromusica

Una donna seduta dispiega le onde della sua larga gonna. Evoca col suo canto il turbinio delle stagioni, il richiamo della pioggia, il calore del sole, la ricchezza delle messi. Una donna seduta all’incrocio delle materie – la terra, l’acqua, il fuoco, le polveri di colore – è con tutto il suo corpo nella delicata elaborazione di un paesaggio.

Una donna seduta ci dona la visione del suo giardino in miniatura dove pianterà un piccolo albero, promessa di una crescita futura.

"Chiaro di Terra" è un atto d'amore e cura per l'ambiente che celebra la bellezza della Terra.

Tam Teatromusica, compagnia di produzione e progetto, si esprime nell’area della ricerca e sperimentazione teatrale. Nell’incrocio e sinergia dei linguaggi espressivi, dalla musica alla performatività dall’installazione al video, delinea un percorso poetico che si concretizza in produzioni teatrali rivolte sia all’area dell’infanzia che del teatro per adulti.

Prenotazioni e biglietti ai seguenti link:

16:30https://bit.ly/45betha- 18:30https://bit.ly/46AJ496

Ore 21, Piazza Abazia, Corato (BA)

Post Immigrant Pop & Live Light Painting

Skhodra Elektronike live con Michele Sambin

Shkodra Elektronike è il progetto musicale di due immigrati albanesi cresciuti in Italia, lontano dalla loro città madre, Scutari. Definiscono il loro genere come "Post Immigrant Pop". La loro musica traghetta nel presente la tradizione popolare scutarina, vestendola di un sound elettronico. Sono i primi a compiere una rilettura in chiave contemporanea di un repertorio popolare tanto riconosciuto e importante in patria quanto ancora poco noto al resto del mondo.

Musicista, pittore e regista, Michele Sambin (Padova 1951) conduce una ricerca che ha come tema il rapporto tra immagine e suono. Fin dai primi anni '70 indirizza il proprio interesse all’incrocio tra le varie arti: cinema, musica, video, pittura. In seguito utilizzerà il teatro come luogo di sintesi. Nel 2005 sperimenta un nuovo dispositivo per illuminare la scena, la pittura digitale, e dopo qualche anno è pronto per illuminare e suonare, dipingendo e improvvisando, architettura e natura, nella convinzione profonda che suono e immagine siano espressione di una medesima sostanza.

Per biglietti, prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 3884643132.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

Il festival “Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.