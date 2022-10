Al Kismet in scena ‘La cura dell’anima’, debutto nazionale dello spettacolo con Piera Del Giudice

Il racconto di una donna nelle quinte di un teatro, di un’attrice – forse - alla fine della sua carriera, pronta a fare i conti con la sua vita per il nuovo appuntamento della rassegna ‘C’è aria di festa’ al Teatro Kismet di Bari, a cura di Teresa Ludovico.

Domenica 16 ottobre alle ore 21 è in programma il debutto de La cura dell’anima (Soin de l’Ame), spettacolo di e con Piera Del Giudice. Sul palcoscenico la protagonista, è persa in un flusso di pensieri ininterrotto, che va da frammenti di monologhi a frammenti di poesia a preghiere a dio. Dove i ricordi sconnessi si fanno largo attraverso suoni e registrazioni del passato e apparizioni. Ma si perdono nella farsa gioiosa e disperata della rappresentazione. Il motore che la tiene in vita è ancora l’arte; la bellezza del teatro e della poesia sono l’unica consolazione rimaste. Un’attrice abbandonata, una creatura che continua a vivere come se fosse sul palcoscenico, continua a stare in quella scatola, dalla quale se uscisse sarebbe persa. Dove tutta la vita che ancora chiama è la vocazione per il teatro. La cura della sua anima. Senza il teatro sarebbe quello il suo suicidio. Il motore che la tiene in vita è l’arte.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 335 805 22 11 o via mail a botteghino@teatrokismet.it.

'C'è aria di festa' rientra nell'Accordo di programma MIC – Comune di Bari | Avviso pubblico Le Due Bari, progetto interamente finanziato, sostenuto e promosso dall'Assessorato alla Cultura della città di Bari.

