Nunzia Antonino porta in scena nel Teatro Piccinni di Bari “Insight Lucrezia”

Il 9, 11 e 12 febbraio Nunzia Antonino porta in scena a Manfredonia e Bari “Insight Lucrezia” per la regia di Carlo Bruni. Lo spettacolo si inserisce nelle stagioni teatrali 2022/23 organizzate dal Comune di Manfredonia e dal Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Prima tappa al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia (sipario ore 21.00); secondo e terzo appuntamento sul palco del Teatro Piccinni di Bari l’11 e il 12 febbraio (sipario rispettivamente alle 21.00 e alle 18.00).

La scena fantasmatica evoca la festa di nozze di Lucrezia Borgia con Alfonso D’Este a Ferrara. La preparazione, il rituale, i rapporti con gli invitati favoriscono una ricognizione della sua vita.

L’ambiente e? caratterizzato dalla presenza di un trono che suggerisce anche la funzione di confessionale, ma davanti una ribalta evoca evidentemente il Teatro, con orchestra di musici annessa per completare la rappresentazione del già avvenuto. La musica non “accompagna”, interagisce e talvolta interferisce: si manifesta nella presenza in “buca” dei musici, eppure anch’essa abita Lucrezia, le sta dentro. Lucrezia, condannata a recitare una parte, e? pegno di guerra ma anche inarrestabile soldato in politica: tutta la sua vita di donna, di figlia, moglie, amante e madre “fattrice”, la schiaccia in un destino femminile che le sta stretto ma cui non puo? sfuggire.

Ricordi e relazioni scorrono nel suo discorrere con i fantasmi della serata. Dentro Lucrezia si agitano voci, presagi, immagini di eventi futuri: l’incontro con la competitiva cognata Isabella, marchesa di Mantova, i precedenti mariti: Giovanni da Pesaro e Alonso di Bisceglie, la presenza ingombrante del padre, papa Alessandro VI, e del Valentino, suo fratello Cesare Borgia. La festa si svolge fra infinite portate e rappresentazioni teatrali.

Info: www.teatropubblicopugliese.it