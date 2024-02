Spettacoli a Bari e provincia con il Teatro Pubblico Pugliese: tutti gli appuntamenti

Giovedì 15 febbraio alle 19.30 al Teatro Piccinni di Bari andrà in scena Compagnia Licia Lanera-Teatri di Bari con “Venere / Adone” di e con Danilo Giuva, nell’ambito della stagione del Comune di Bari, “Altri Mondi”, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Uno spettacolo che parla di fatti dell’amore, della natura umana e dell’incapacità di stare con disinvoltura nel proprio. È, questo, un lavoro che parla a tutti, ma che è necessario che incontri soprattutto un pubblico di adolescenti.

Domenica 18 febbraio, alle ore 16.30 e 18.30, al Teatro Piccinni di Bari arriva “Hamelin”, premio Eolo Award 2023 Miglior spettacolo dell’anno per bambini e ragazzi, della Factory compagnia transadriatica / Fondazione Sipario Toscana, drammaturgia e regia Tonio De Nitto. Liberamente ispirato alla fiaba “Il Pifferaio Magico” dei Fratelli Grimm. Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senzatamburi. Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione? Le affinità con il tempo buio che stiamo vivendo trovano un’eco stupefacente nel buio che la cittadina di Hamelin stava attraversando a causa del morbo portato dai topi. Lo spettacolo prova a raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero giocando su diversi piani percettivi della storia perché adulti e bambini potranno seguirlo attraverso un punto di vista diverso. Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione del Comune di Bari, “Altri Mondi”, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

GIOIA DEL COLLE - Venerdì 16 febbraio alle 21.00 per la Stagione del Comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese al Teatro Rossini arriva Il Teatro delle Bambole con “Il Castello”, nei cento anni della nascita di Italo Calvino, regia di Andrea Cramarossa. Un viaggio letterario e visionario in una sensibilità d’immaginazione immaginata lungo il sentiero di secoli di preveggenza, di misteri, di labirintiche e tortuose analogie tra l’irrisolto umano e l’adulta ipertrofia di un mondo immaginario. Si scoprono così, attraverso le opere di Italo Calvino, le mille possibilità del vagare tra i labirintici corridoi della fantasia letteraria alla ricerca della soluzione ai rebus combinativi delle narrazioni, bivi continui con conseguenti, infinite, soluzioni, invenzioni, diremmo, così stimolanti per chi voglia avventurarsi nel cosmo inatteso e precipitato della combinazione di eventi.

BITONTO - Sabato 17 febbraio alle ore 21, al Teatro Traetta di Bitonto, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bitonto, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, in scena, reduce dai successi di Marefuori, Raiz che con i Radicanto porterà “SI LL’AMMORE È ‘OCCUNTRARIO D’’A MORTE”, un omaggio intimo e rispettoso a Sergio Bruni, uno dei cantanti partenopei più popolari del secolo scorso e che più lo ha influenzato nel corso della sua carriera. Domenica 18 febbraio, sempre al Traetta di Bitonto, per la scena ragazzi, la compagnia Granteatrino porta in scena “Apriti Sesamo!”, ore 18, teatro d’attore e di figura con i disegni di Emanuele Luzzati, adattamento e regia Paolo Comentale.

ADELFIA - Il 18 febbraio ad Adelfia, nell’auditorium Luigi Angiuli, ore 19, va in scena “Nico Salatino concert”, uno spettacolo di musica e cabaret di e con Domenico Salatino, per la stagione teatrale 2023/24“Teatro è vita”, dedicata alla figura di Luigi Angiuli, Comune di Adelfia - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, l’associazione Teatrino della Colonna e il Circolo Arci Pier Paolo Pasolini. Tra la musica e il cabaret il filo è sottile e questo lo insegna Bertolt Brecht. Satira di costume, satira politica e per concludere satira sulle conseguenze del lockdown il tutto accompagnato dalle canzoni di Nico Salatino in un percorso ironico e brillante.

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Si va a teatro domenica 18 febbraio ad Acquaviva delle Fonti la stagione teatrale del Comune di Acquaviva delle Fonti in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese al Teatro Luciani andrà in scena “Ternitti”, spettacolo tratto dal romanzo con cui Mario Desiati arrivò in finale al Premio Strega 2011, diretto da Enrico Romita, con Giusy Frallonardo, Maria Giaquinto, Magda Marrone. La pièce racconta la storia dei “sacrificabili” del Capo di Leuca, degli uomini che da soli o con le loro famiglie, sono emigrati nelle fabbriche oltreconfine tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. “Ternitti” è anche e soprattutto una storia d’amore e di riscatto in cui le donne, prima fra tutte la protagonista, fanno da controcanto poetico a un mondo che non riesce a trovare nella modernità la possibilità di affrancarsi dal dolore.