'Teatro sul tetto', spettacoli per bambini a Terlizzi

A cosa serve un tetto oltre che a coprire una casa??????

Può servire a tante cose, ma.....il 3, il 10 ed il 17 GIUGNO, un tetto del centro storico di Terlizzi, con panorama sulla torre dell'orologio e convento delle Clarisse, sito in VICO I GESMUNDO - Terlizzi - diventerà palcoscenico della RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI DAI 0 anni in su TEATRO SUL TETTO



una rassegna in cui ci raggiungeranno uno dei maggiori burattinai italiani, il pluriremiato Enrico Francone (3 Giugno), la bravura mista a dolcezza del Teatro dei Cipis (10 Giugno) e la geniale pazzia unità a maestria di Simone Mone Monè (17 Giugno).



Per gli spettacoli sarà necessario PRENOTARE ai numeri 3403495018 - 3406190019