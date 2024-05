Teatro sul tetto seconda edizione

Torna per il secondo anno consecutivo TEATRO SUL TETTO la rassegna di Teatro per Bambini dai 0 anni in su

TEATRO DI NARRAZIONE SABATO 8 GIUGNO ore 17.30 presso la *TERRAZZA DELL'AULA CONSIGLIARE per IlTempoDeiPiccoli GIACOMO DI MASE in NARRABOTH Uno spettacolo di narrazione partendo dalle favole di Italo Calvino;



TEATRO DEI BURATTINI

SABATO 15 GIUGNO ore 18.30

in *VICO I GESMUNDO, 9

PANTALEO ANNESE in PULCINELLA E DONNA FLOR.

Un divertentissimo spettacolo di burattini e d'amore, con l'amatissimo Pulcinella.



TEATRO E TIP TAP

SABATO 22 GIUGNO ore 18.30

in VICO I GESUMUNDO, 9

LANNINA (Anna Saragaglia) in LE PETIT TAP

Una bravissima ed estrosa artista che mescola teatro per bambini e danza.



PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI ai numeri

3403495018 - 3406190019



La rassegna indipendente di BimBumBam con cui chiudiamo la nostra ottava stagione.