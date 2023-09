Nel giardino della Biblioteca dei ragazzi una mini rassegna di teatro di animazione

Nell’ambito di “Estate Leggerà 2023”, la kermesse promossa dall’assessorato comunale al Welfare e gestita dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] - Progetto Città in collaborazione le reti cittadine Bari Social Book e Bari Social Summer, nei prossimi giorni il giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e] nel parco 2 Giugno ospiterà una mini rassegna gratuita di teatro di animazione.

Si inizia mercoledì 6 settembre, alle ore 18, con “Narrabot”, narrazione interattiva tratta dalle “Fiabe italiane ” di Italo Calvino con Giacomo di Mase; giovedì 7 settembre, alle 18, sarà la volta di “La mariposas de Tetas Grandes”, racconto animato e burattini con Marienne Saint Nicolas e Marianna di Muro; venerdì 8 settembre, infine, appuntamento con “Eccolo!”, racconto animato con pupazzi con Marianna di Muro.

In linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, ovvero quello di “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, il programma di “Estate Leggerà 2023”, totalmente gratuito, nasce con l’obiettivo di promuovere occasioni per apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Rivolte a bambini/e, ragazzi/e e famiglie, le iniziative educative, formative, culturali, ricreative - accessibili e diffuse sul territorio - sono volte a sostenere percorsi di costruzione delle comunità educanti e a valorizzare il senso di solidarietà, la collaborazione e la cooperazione tra pari, l’abbattimento degli stereotipi culturali e razziali, la socialità e la relazione intergenerazionale, promuovendo nei fatti una cultura nonviolenta e di pace.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: estatebibliotecaragazzi@gmail. com.