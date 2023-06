A Cassano delle Murge l'evento “Fiabolando con le fiabe creo magia attraverso la narrazione” promosso dall’Istituto Comprensivo “Perotti Ruffo”

Prezzo non disponibile

Stare insieme, essere consapevoli di sé, aprirsi agli altri, giocare con i gesti, le parole, la voce, le espressioni. Fare teatro. È questo “Fiabolando con le fiabe creo magia attraverso la narrazione” il titolo del progetto Pon “teatrandocolcorpo” promosso dall’Istituto Comprensivo “Perotti Ruffo” di Cassano.

35 piccoli delle classi seconde dei due plessi dell’istituto in 9 appuntamenti, coordinati dalla docente esperta Francesca Marsico e dalla docente tutor Annarita Martellotta, si sono cimentati nel rielaborare quattro delle più celebri fiabe che hanno affascinato moltissime generazioni e continuano a fare sognare i più piccoli: “Alice nel paese delle meraviglie”, “Pinocchio”, “Cenerentola” e “Peter Pan”. Per la performance teatrale di venerdì 16 alle 18,30 presso la sede di via Convento, le quattro celeberrime fiabe saranno materia di rielaborazione dal punto di vista dei piccoli, attraverso reinterpretazioni originali statiche e dinamiche dei personaggi principali con tanto di scene, musica e essais teatrali, oltre che performance danzanti.

Il pon Teatrandocolcorpo è un progetto “P. 02/16 POC-codice prog. 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-69 “Mosaico 3” CUP H14C22000930001- A. S. 2022/2023”.