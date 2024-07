Tedua in concerto a Molfetta

Lunedì 1° luglio 2024. Tedua si conferma come uno dei nomi più forti della scena musicale attuale: il suo album “La Divina Commedia” conquista oggi il sesto disco di platino, certificazione che segue il successo delle due date evento di sabato 29 (sold out) e domenica 30 giugno tenutesi a Milano in occasione degli I-Days.

Oltre 58mila persone in due giorni hanno assistito a “Il Paradiso – Atto Finale”, lo show che ha infiammato l’Ippodromo SNAI di Milano e che ha fatto da apripista al tour estivo nei maggiori festival della stagione che vedrà Tedua impegnato sui palchi di tutta Italia nel mese di luglio, a partire da mercoledì 3 luglio 2024 a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival e concludendo sabato 27 luglio 2024 al Rock in Roma. Con 100mila biglietti venduti a Milano nell’ultimo anno, Tedua è stato il primo headliner italiano nella storia degli I-Days e il primo a esibirsi in doppia data.

La nuova certificazione di “La Divina Commedia” conferma il successo del suo ultimo album, di cui il 24 maggio è uscita la seconda parte “Paradiso - La Divina Commedia Deluxe”, che ha debuttato #1 nella classifica degli album, #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette e #1 anche nella classifica dei singoli più venduti con “Beatrice” feat. Annalisa, certificato già disco d’oro.

“La Divina Commedia” (terzo album più venduto del 2023) non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana. Con 22 dischi di platino e 7 dischi d’oro tra album e singoli, tutto l’album è certificato: quadruplo disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, doppio disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente” e “Red Light”, disco di platino per “Volgare” feat. Lazza, “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Lo-Fi for U”, “Intro La Divina Commedia” e “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “La verità” feat. Bnkr44, “Soffierà”, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash, “Angelo all’inferno” feat. Salmo & Federica Abbate, “Bagagli (Improvvisazione)” E “Outro Purgatorio”.

Mercoledì 24 luglio 2024 | Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico