'La bellezza come atto di rivoluzione gentile', nel laboratorio urbano I Make di Putignano fa tappa TEDx

La prima edizione di TEDxPutignano arriverà in città sabato 17 luglio 2021, ospitato nel laboratorio urbano di Putignano (ex macello), i cui spazi esterni saranno interamente dedicati ad accogliere speaker, partner e pubblico.

Il marchio statunitense TED identifica una serie di conferenze che trattano temi di attualità in diversi campi e che si svolgono in tutto il pianeta; “ideas worth spreading” è il motto del TED! Letteralmente tradotto come “idee che meritano di essere diffuse”, porta l'attenzione sulle idee innovative che possano servire come strumento per capire e cambiare il mondo.

Nell’intento di ispirare e motivare gli ascoltatori, TEDxPutignano ha scelto, per questa prima edizione, il tema della “bellezza come atto di rivoluzione gentile”, non un semplice slogan ma un vero a proprio “manifesto”: La bellezza può essere intesa e percepita in diversi modi, dalla bellezza fisica a quella paesaggistica, da quella culturale a quella dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale. Grazie alla natura versatile di questo concetto e ai contesti di riferimento degli speaker scelti – che spaziano in ambiti molto diversi fra loro – il pubblico potrà riavvicinarsi alla bellezza nelle sue diverse forme e utilizzarla nel quotidiano per creare un mondo più vivibile, rispettoso e giusto.

L’idea di fondo è che si possa raccontare un mondo che va in una direzione diversa (e più sana) rispetto a quello che ci viene spesso proposto dal contesto che viviamo; che si possano presentare idee che aiutino, nel quotidiano, a cambiare paradigma, a modificare il nostro modo di vivere, a correggere il tiro in una direzione che sia maggiormente etica e rispettosa del luogo che abitiamo e degli esseri viventi con cui lo condividiamo.

Per raggiungere questo obiettivo le sei organizzatrici hanno scelto 8 speaker, profondamente diversi per provenienza, professione e area tematica di riferimento, che potranno fornire spunti di riflessioni legati alla propria esperienza personale: un parterre di ospiti di grande levatura, che si alterneranno sul palco nella classica modalità “TED talks”: Cathy La Torre (avvocata e attivista), Saverio Tommasi (giornalista e videoreporter), Aboubakar Soumahoro (attivista sindacale e sociale), Gianna Mazzini (Scrittrice e regista, cofondatrice di LABODIF - Istituto di Formazione e Ricerca Sociale), Alessandra Viola (Scrittrice, giornalista scientifica e autrice televisiva), Mara Bragaglia (artigiana, orafa, esperta di gioielleria etica sostenibile), Matteo Miluzio (astronomo dell'ESA e divulgatore scientifico attraverso il progetto "Chi ha paura del buio?"), Roberto Covolo (Sociologo, imprenditore sociale, policy designer).

La location prescelta (ex macello comunale) è un centro culturale che alle attività sociali e culturali ha associato, al suo interno, realtà produttive di grande interesse. L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dal Politecnico di Bari e da Tecnopolis PST e, ad oggi, annovera fra i suoi partner: MARKER ADV (Studio di progettazione pubblicitaria e comunicazione di Conversano), FIVE UP (Creative Digital Agency di Gioia del Colle), BCC PUTIGNANO, ARRIGONI SRL (azienda leader nella produzione di tessile tecnico), CMG SRL (esperti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), HGM srl (Holding finanziaria di partecipazione).

Per partecipare all'evento è necessario acquistare preventivamente il ticket di ingresso, disponibile sulla piattaforma Eventbrite al seguente link bit.ly/TEDxPutignano2021, con possibilità di scegliere il proprio posto a sedere.

