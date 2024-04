TEDxPutignano, al via al teatro comunale con nove speaker sul tema dell''Errore'

Dalla ricercatrice e scienziata Antonia Gambacorta, all’architetto Demetrio Scopelliti, dall’esperto di comunicazione digitale Lorenzo Farina, alla direttrice della Casa Circondariale di Bari Valeria Pirè, solo per citarne alcuni, ormai mancano pochi giorni alla quarta edizione del TEDxPutignano che si terrà sabato 13 aprile dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 al Teatro Comunale.

La parola chiave di quest’anno della conferenza-spettacolo che ha conquistato le platee di tutto il mondo è Errore nel duplice significato dell’errare con cui non si percorre una via retta e dell’errore che traccia un percorso peregrino e imprevedibile. Si è scelto quindi di esplorare il nuovo che si cela oltre l’Errore, portatore di consapevolezza, sapere e meraviglia.

Come sempre sul palco le storie e le idee di nove speaker per nove talk di massimo 18 minuti ciascuno nel tipico stile intenso e provocatorio in cui diffonderanno le loro idee per comprendere meglio l’epoca in cui viviamo e per scoprire insieme che “non tutti quelli che errano si sono persi”.

Ma andiamo per ordine. A Lorenzo Farina, volto noto dei programmi “Vieni Da Me” su Rai 1 e “Ogni Mattina” su Sky, è affidato il compito di parlare della polarizzazione del dibattito nell’era social, a Valeria Pirè, dell’errore come metronomo dell’evoluzione dell’uomo autore di reato, a frate Mauro Billetta, che dedica la sua attività all’ascolto e all’orientamento di giovani e delle famiglie, del coraggio delle periferie: come creare una comunità partendo da un errore.

E ancora Carlotta Cerri, fondatrice de La Tela, una piattaforma educativa che sta rivoluzionando la genitorialità in Italia, nel suo talk parlerà di come accogliere l’errore dei nostri figli con empatia, comprensione e beneficio del dubbio, per una educazione fatta di piccoli passi e grandi cambiamenti, Antonia Gambacorta che dal 2020 fa parte del Climate and Radiation Laboratory della NASA, si soffermerà su cosa significa avere la testa fra le nuvole, tra errori di vita e cambiamento climatico.

A Domenico Scopelliti, che ama le città con l’obiettivo di renderle più vivibili e a misura d'uomo, toccherà spiegare come ripensare lo spazio pubblico sfidando l’errore dell’autocentrismo, a Giacomo Zani, fondatore della community Mica Macho, come sia

possibile un nuovo maschile: un racconto dalla gabbia di stereotipi, privilegi e catene sociali

che generano nell’uomo rabbia e frustrazione. Lorenzo Piccolo invece, tra i fondatori della compagnia Nina’s Drag Queens, accompagnerà il pubblico in una metaforica passeggiata nel queer per riflettere insieme sul linguaggio, sperimentazione, corpi e identità.

E infine Titti Postiglione, Vice Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo speech porrà l’interrogativo “Quando si affrontano situazioni di emergenza è giusto ammettere l’errore come possibilità?”

Di sicuro ce n’è per tutti i gusti al TEDxPutignano 2024 per un pubblico dall’ampia fascia di età, per giovani e meno giovani; ad arricchire l’evento anche il frizzante duo composto da Tony Marzolla e Loris Leoci, cantanti e attori, fondatori della compagnia Uno&TRIO.

A tenere le fila di un programma così ricco e variegato ci penserà Antonella Carone, attrice, cantante, presentatrice che divide la sua carriera fra teatro e cinema.

Il TEDxPutignano 2024 è realizzato con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di sostenere la manifestazione per il suo valore culturale e formativo. Da quest’anno a tutti gli altri si affiancano anche i “sustainability partner” Olivami, che ha la mission di riforestare le campagne del Salento distrutte dalla Xylella, Naturasì, che commercia e distribuisce con un modello circolare, prodotti biologici, biodinamici e naturali e Wami che, attraverso la vendita dei suoi prodotti, realizza progetti idrici per l’accesso all’acqua potabile in comunità che ne sono prive.

L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Putignano - Regione Puglia - Università di Bari - Tecnopolis pst nonché dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Info: www.tedxputignano.it

Acquisto biglietti evento

https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-tedxputignano- 796177707957