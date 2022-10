'Il contadino cerca moglie': è di Bari la "boombastica" Nicole che tenta di sedurre Enrico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ barese, la nuova bomba sexy che sta tentando di sedurre il giovane contadino Enrico,nella trasmissione di NOVE e Discovery+, “Il contadino cerca moglie”. Si chiama Antonella Nicole, ha 23 anni, è alta 1.76 e nella vita fa la fotomodella. Chi la segue su instagram (@antonellanicole) è già pazzo di lei; ex ragazza immagine di Tele Norba, Nicole, studia giurisprudenza alla Lum e ama divertirsi e mettersi in gioco; lo sta dimostrando nel bucolico reality di Fremantle, dove sta utilizzando l’arma della simpatia ma anche quella della seduzione, grazie al suo corpo “boombastico”. “E’ un periodo pieno di impegni, ma sono anche molto felice delle opportunità lavorative che si stanno palesando sul mio percorso artistico”, ha dichiarato – prima di entrare nel reality - ai microfoni di Alex Achille di Radiochat.it dove ha poi proseguito:”Sono una ragazza determinata che sa esattamente cosa vuole; nella vita oltre ad aspirare al mondo dello spettacolo, tengo i piedi ben saldi a terra, proseguendo gli studi in legge per ottenere la laurea. Sono single per mia scelta, e nella trasmissione: “Il contadino cerca moglie”, vi mostrerò una parte inedita del mio carattere, vi mostrerò come sedurre al meglio e vi assicuro che ne vedrete delle belle, vi aspetto!”.