'Tell your story!' la mostra di narrazione territoriale dell'osservatorio dell'incolto

Tell your story! è la mostra di restituzione di un laboratorio animato da undici osservatori audaci e dalla loro volontà di costruire un racconto corale a partire da alcune domande di senso sui luoghi che abitiamo. Partendo dalla consapevolezza che raccontarsi sia un atto di coraggio, il medium fotografico è stato proposto come strumento con cui immergersi nel mondo, osservarsi, interrogarsi, e provare a costruire un primo racconto partecipato di comunità. Questa mostra racconta lo spazio di condivisione che si è così creato, abbracciando centinaia di immagini, racconti personali, storie rubate, liste di oggetti polverosi e arrugginiti, canzoni rumorosissime, domande semplici e complesse.



La mostra raccoglie gli esiti del laboratorio che si è svolto presso Spazio13, a Bari, tra marzo e maggio 2022. Un rotolo di carta presenta alcune fotografie raccolte dai partecipanti e restituisce un possibile primo racconto collettivo dell’incolto - amici estrosi, parenti assortiti, fauna domestica, campagne silenziose, conoscenti bizzarri, oggetti misteriosi, gruppi di paese, strade magiche, muri assolati, processioni inattese, solitudini universali, quartieri pullulanti, case percorse da sentimenti e foto orgogliosamente sbagliate. Tre manifesti propongono questioni e domande lasciate aperte per dare ad altr? la possibilità di rispondere.

Un video restituisce le interviste rilasciate da chi ha partecipato all’esperienza laboratoriale, e una proiezione mostra una selezione estesa delle fotografie scattate durante il percorso. Questo fitto e brulicante condominio è stato costruito attraverso metodi di apprendimento orizzontale basati sull’idea di uno scambio reciproco.



La mostra ospita anche il workshop c’è voglia di Libertà (sabato 22 ottobre, ore 10-16) e un’azione di coinvolgimento del vicinato che ambisce ad arricchire la narrazione con nuovi sguardi, parole e immaginati.



Osservatorio dell’Incolto è un luogo di incontro generativo che accoglie nuove prospettive, crea connessioni e impiega metodologie collaborative per costruire racconti collettivi.



Voga hosts è un format di incontro e confronto negli spazi di VOGA, che di volta in volta si apre a sinergie con altre realtà del territorio o con artisti e professionisti dell’arte contemporanea.



VOGA è un’organizzazione no profit dedicata alla ricerca, produzione e valorizzazione dell'arte contemporanea in Puglia.



possibilità di abitarlo. Attraverso un programma di mostre, workshop e residenze, VOGA intende creare uno spazio accessibile ed inclusivo, che si concretizzi in occasioni pubbliche di incontro, confronto e dialogo nella città di Bari.