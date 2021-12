Al Teatro Piccinni di Bari in scena ' Ten to Ten. Equilibrio Dinamico'

Sul palcoscenico del Teatro Piccinni di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese il 22 dicembre alle 20:30 andrà in scena Ten to Ten. Equilibrio Dinamico, spettacolo con cui la compagnia pugliese Equilibrio Dinamico Dance Company celebra i dieci anni dalla sua fondazione, in programma nuove creazioni in prima assoluta ed estratti dal repertorio internazionale della compagnia.

Equilibrio Dinamico nasce nel 2011 per volere della danzatrice e coreografa Roberta Ferrara, come strumento, mezzo utile per giovani che hanno la volontà di esplorare e sperimentare. Una realtà in costante divenire in cui i giovani danzatori possano sentirsi realizzati e sostenuti. La compagnia si riconosce stilisticamente in una spirale che riprende la dinamicità della vita e dei suoi eventi in un flusso senza fine, in una rotazione creativa; una spirale che non si chiude, perché in quell’apertura si inseriscono le varie possibilità, le scelte singole e collettive.

«Equilibrio Dinamico non è una compagnia d’autore ma di repertorio.» Afferma la fondatrice e direttrice artistica Roberta Ferrara «Una realtà di cui sono orgogliosa per la sua visione marcatamente poliedrica, in grado di adattarsi a varie poetiche, mantenendosi in equilibrio costante tra esse. Vogliamo indagare l'umano in tutte le sue sfaccettature e per questo abbiamo chiamato diversi coreografi con cui ci siamo sempre messi in dialogo. Da quando abbiamo iniziato nel 2011 sono già trascorsi dieci anni. Bisogna, dunque, festeggiare rimanendo però sempre fedeli al nostro credo artistico, sincero e concreto, che rifiuta le mode del momento».

Fulcro della serata sarà la nuova creazione commissionata appositamente da Roberta Ferrara per il decennale di Equilibrio Dinamico ad Aida Vainieri, storica esponente del Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch, in una residenza pensata da Roberta Ferrara. Ispirandosi ai versi di Alda Merini, Vainieri ha creato per quattro danzatori di Equilibrio Dinamico Profondo, suggestivo lavoro che il 22 dicembre debutterà in prima assoluta sulle musiche di Arvo Pärt.

Sul palco del Teatro Piccinni andranno in scena oltre quaranta danzatori tra i professionisti della compagnia e i giovani in formazione del progetto Equilibrio Dinamico Ensemble. Il progetto coreografico della serata è concepito e diretto da Roberta Ferrara e ha coinvolto, oltre la Vainieri, alcuni artisti internazionali come l'israeliano Guy Shomroni, già membro della Batsheva Dance Company e assistente di Ohad Naharin protagonista della residenza dall’11 al 15 dicembre al Teatro Comunale di Putignano e il belga Brandon Lagaert, performer dei Peeping Tom, in residenza dal 17 al 20 dicembre al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.

Tra i coreografi coinvolti in qualità di pedagoghi spiccano inoltre l'olandese Imre van Opstal, autrice legata al Nederlands Dans Theater e l'italo-spagnolo Pablo Girolami, a capo della propria compagnia Ivona.

A completare il ricco programma della serata la proiezione di due opere di videodanza coprodotte da Equilibrio Dinamico insieme al festival americano l'Experimental Film Virginia, una mostra fotografica negli spazi del foyer che ripercorre attraverso le immagini la storia della compagnia e un dj set con azioni coreografiche estemporanee.

Dopo questi dieci anni Equilibrio Dinamico proseguirà nel suo lavoro: creare un habitat lavorativo, di crescita e sperimentazione sano e sereno favorendo collaborazioni con diversi artisti per mantenere vivo e più che mai acceso un lavoro di squadra coeso volto alla ricerca e al confronto. Il sostegno ai giovani nel loro percorso formativo e lavorativo professionale, come è accaduto in questi dieci anni, proseguirà in sinergia con le attività di produzione, promozione e formazione all’insegna di una visione dell’arte come veicolo di dialogo e armonia con se stessi e gli altri.

La compagnia guidata da Roberta Ferrara negli anni ha dimostrato una qualità costruita con premura e puntualità, ne sono dimostrazione i numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale raccolti, tra gli altri, nei festival: Solo Tanz Theater Festival, Anticorpi XL Danza Urbana e Anticorpi XL Festival Ammutinamenti, Masdanza, Cortoindanza, Puglia Showcase, FDCMX, Experimental Film Virgini, DANZinc.

Equilibrio Dinamico è stata protagonista, in questi dieci anni, di tournée internazionali in Italia, America, Messico, Singapore, Brasile, Germania, Kosovo, Albania, Croazia, Giappone, India, Belgio Grecia, Libano, Spagna, Turchia e Bulgaria.

Importanti sono inoltre i rapporti nati con gli Istituti Italiani di Cultura di Colonia, Messico, New York , Atene, San Paolo, San Francisco, Zagabria, Ankara con i quali la compagnia ha attivato solide collaborazioni.

INFO E BOTTEGHINO

Poltrona Platea, Palchi I e II Ord. centrale – INTERO € 12

Posto Palco I e II Ord. Laterale / Posto Palco III e IV Ord. Centrale – INTERO € 10

Posto Palco III e IV Ord. Laterale – INTERO € 8

Loggione € 6

Si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti:

389.2389142 | info@equilibriodinamico.org

È possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com, in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera del 22 dicembre presso il botteghino del Teatro Piccinni a partire dalle ore 19.30.