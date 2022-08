Tencolor, omaggio a Luigi Tenco

Sabato 24 settembre 2022 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari si apre a “Tencolor. Tributo a Luigi Tenco” insieme alla voce e chitarra di Marco Giuliani, al pianoforte di Bruno Montrone e al contrabbasso di Nico Catacchio.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che nasce per omaggiare uno dei cantautori più intensi e tragici della storia della musica italiana. Le sue musiche dalle atmosfere struggenti e romantiche, ma anche ironiche e sognatrici, rivivranno nell’interpretazione appassionata e ricca di colori, i colori della vita, di Marco Giuliani, cantante, chitarrista e compositore, una carriera in Italia e all’estero in cui presenta anche sue composizioni, membro stabile della Pentagramma Guitar Jazz Orchestra di Guido Di Leone, dal 2004 al 2016 elemento stabile del quintetto vocale Mezzotono con cui si è esibito in tutto il mondo e docente di Chitarra jazz, Canto e Propedeutica musicale; di Bruno Montrone, pianista, organista e compositore jazz, una formazione fra il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti e maestri come Davide Santorsola, Barry Harris e Nico Marziliano, una carriera che lo porta a calcare il palco insieme a Greg Hutchinson, Quentin Collins e tanti altri, e una attività da didatta impegnato ed entusiasta; e di Nico Catacchio, contrabbassista, studi di Contrabbasso classico e repertorio jazz in Italia e all’estero, un’intensa attività concertistica in tutta Europa e una ricca discografia che spazia da progetti collettivi, con nomi del calibro di Paolo Fresu, a progetti individuali in cui appare anche come compositore.