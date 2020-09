Al Galleria di Bari la proiezione del film 'TENET in lingua originale

Giovedì 10 settembre, alle 20,45, al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63), si terrà una proiezione speciale di «Original Version», il consueto appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Tenet», diretto da Christopher Nolan, una coproduzione tra Stati Uniti e Regno Unito, con un cast comprendente John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh.

In una particolare missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, un operativo americano senza nome, che lavora con la CIA, partecipa a un'azione in Ucraina, durante un attentato terroristico in un teatro dell'opera. Scoprirà che questa operazione era anche un test per mettere alla prova non solo la sua fedeltà all'Agenzia, ma pure la sua propensione a rischiare la vita per salvare persone innocenti. Viene così introdotto in un programma misterioso e compartimentalizzato, dove i partecipanti sanno solo quello che devono sapere. Lo addestrano quindi ad affrontare agenti che si muovono nel tempo e hanno pallottole che sparano a ritroso - ossia rientrano nella pistola - senza però spiegargli quale sia il loro obiettivo, ma solo che dall'esito delle sue operazioni dipende la sopravvivenza del mondo intero.