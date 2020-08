5° Open di Tennis Tavolo - “Citta di Polignano a Mare”

Polignano non rinuncia allo sport, anche meno noti ma con una nutrita schiera di appassionati come il ping pong. E così nella cittadina Pugliese, il 12 Agosto, si disputerà il 5°Open di Tennis Tavolo “Città di Polignano a Mare” - 3° trofeo “San Giovanni Paolo II”- 4° Trofeo Gianpaolo GALLUZZI –per Atelti Fitet 2^-3^-4^-5^-6^ categoria e non tesserati(amatori),Atleti Paralimpici, Tesserati Enti di Promozione Sportiva promosso ed organizzato dal settore sport dell’Associazione “Giovanni Paolo II” di Polignano a Mare grazie alla supervisione tecnica del Prof. Flavio Oliva pongista pugliese della ASD TT M. LEMBO MONOPOLI. Il torneo intende “contribuire alla rinascita, anche sportiva, della città, dopo i duri mesi di clausura provocati dal Covid19.

Il torneo si svolgerà presso il Pala “Gino D’APRILE” gentilmente concesso dalla società US Polignano, Mercoledì 12 Agosto 2020 dalle ore 15.00 si proseguirà con le fasi eliminatorie e si concluderanno con le fasi finali, ovviamente nell'assoluto rispetto delle precauzioni e delle indicazioni per manifestazioni sportive dovute all'emergenza Sars-Cov-2.

Si ringrazia la Famiglia Galluzzi per la disponibilità e collaborazione, il Presidente del Consiglio Comunale Dr.Franco DE DONATO per l’immancabile sostegno alla nostra Associazione, tutti gli sponsor che non stanno facendo mancare il buon contributo per la riuscita della manifestazione.