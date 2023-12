Giovedì 21 dicembre 2023 alle 18.30, lo Spazio MICROBA di Bari inaugura la mostra personale di Teresa Giannico dal titolo Truths which no longer entertain, become lies a cura di Roberto Lacarbonara.



In occasione della prima mostra personale a Bari di Teresa Giannico (Bari, 1985, vive e opera a Milano) l’artista elabora un progetto site specific fortemente connesso con l’architettura e la funzione del luogo espositivo, concepito come estensione dello studio degli architetti Pavone Sorrentino. Il titolo della mostra è tratto dal testo distribuito il 30 ottobre del 1952 da Guy Debord e altri giovanissimi artisti francesi in occasione della prima proiezione di Luci della ribalta, il capolavoro scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin. L’invettiva polemica contro il regista londinese segna la nascita della nuova Internazionale lettrista, un evento scismatico contro il linguaggio ormai retorico di Chaplin – “Tutto ciò che possiamo vedere ora è un vecchio lugubre e mercenario” – in cui gli attivisti dichiarano con perentoria veemenza: “Truths which no longer entertain, become lies” (Verità che non intrattengono più, diventano bugie).



Per questo progetto, Teresa Giannico torna alla produzione di diorami meticolosamente assemblati, modelli tridimensionali in cartoncino su cui l’artista applica un collage di stampe riferite ad arredi e oggetti comuni. A tal fine, attinge a uno sterminato database di file grafici e fotografici accumulati per anni, sottratti alla loro funzione pubblicitaria (immagini da siti e riviste patinate di design e architettura) e divenuti oggetto di un’appropriazione ready-made. Un vero e proprio “riciclo di vecchie foto pubblicitarie, concepite in funzione di vetrina: mostrare la moda e il design di prodotti studiati per il mercato e, magari, già desueti a poche ore/giorni/mesi da una pubblicazione. Ed è questo il momento esatto in cui le verità che non intrattengono più, diventano bugie” (RL).



MICROBA si pone lontano dal canonico concetto di galleria d’arte e, anche in questo nuovo ciclo di eventi, rinnova la propria aspirazione di spazio laboratoriale e sperimentale. Attraverso le opere e le esperienze di artisti giovani ma già di respiro nazionale e internazionale, il centro barese persegue la propria missione nel territorio e intende introdurre stimoli di riflessione nel contesto culturale circostante.



L’Associazione culturale Achrome è un collettivo che opera nel campo dell'Arte Contemporanea, muovendosi tra molteplici ambiti, dalla didattica alla ricerca, dall'organizzazione di eventi espositivi alla formazione professionale. Intessendo rapporti con il territorio, Achrome si propone di favorire un rinnovato e più proficuo dialogo tra la città e le dinamiche dei linguaggi artistici contemporanei.



Teresa Giannico (Bari, 1985, vive e opera a Milano). Dopo il diploma in Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Bari, nel 2012 si trasferisce a Milano dove studia fotografia e avvia la propria ricerca artistica mettendo insieme le discipline che hanno accompagnato il suo percorso e ragionando sulla percezione delle immagini nel mondo contemporaneo. Dopo avere esposto il proprio lavoro per la prima volta in occasione di Plat(t)form nel 2015 presso il Fotomuseum di Winterthur (Svizzera), è invitata a partecipare a numerose mostre e rassegne all'estero come: Circulation(s) (Parigi), PhotoIsrael (Tel Aviv), Fotohof (Salisburgo), Fundació Enric Miralles (Barcelona), Hangar Art Centre (Brussels), DIPF (Dong Gang, Corea). Dal 2018 è parte del progetto Futures di Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino; nel 2019 è finalista del 20° Premio Cairo. Dal 2016 è rappresentata dalla galleria Viasaterna di Milano dove ha presentato il proprio lavoro in due mostre personali nel 2019 e nel 2023.