Terrae, Cancionero, poesia y pentagrama: de Albeniz a Lorca

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 23 aprile 2022 alle ore 21.00 Palazzo Pesce si accende dei toni di “Terrae Cancioniero. Poesía y pentagráma: de Albéniz a Lorca” insieme alla voce di Rocco Capri Chiumarulo e alla chitarra di Nando Di Modugno.



Un concerto in Puglia che è un ghiotto pretesto per rileggere le pagine degli autori nati in “quella pelle di toro stesa fra Gibilterra e i Pirenei, fra l’Oceano e il Mediterraneo”. Isaac Albéniz, Joaquín Turina, Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, Federico García Lorca: il primo fu il pianista che creò uno stile raffinato ispirato al folclore, il secondo ne mise a frutto tutto l’insegnamento definendo la nuova scuola musicale spagnola, Juan Ramón fu il padre di una straordinaria generazione di poeti e Manuel di quella poetica musicale che meglio di tutte coniugò innovazione e tradizione. E poi Federico, la sintesi più felice, poesia che si trasforma fuori e dentro il pentagramma e diventa “andalucismo universal”.



A far rivivere le atmosfere iberiche Rocco Capri Chiumarulo, attore, regista, cantore, formazione attoriale con Strehler e Albertazzi, in canto tradizionale con Pino De Vittorio e una carriera che lo vede impegnato in produzioni RAI, in teatro al fianco di, tra gli altri, Arnoldo Foà, Pamela Villoresi e Caterina Vertova diretto da nomi del calibro di Manfrè, Houghton e Di Lauro e sui set cinematografici con i registi Rubini, Tognazzi, Piva e Miniero, e Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio Piccinni di Bari, studi con Libda Casolaro e perfezionamento con esponenti della scuola spagnola, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una carriera che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso.