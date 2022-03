Terzo appuntamento nell'Auditorium “N. Rota” con 'I concerti di Santa Cecilia'

Sabato 2 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari proseguono i CONCERTI DI SANTA CECILIA, rassegna concertistica delle eccellenze del Conservatorio Niccolò Piccinni.



In questo terzo appuntamento agli studenti italiani continuano ad affiancarsi gli studenti internazionali che perfezionano i loro studi presso il Conservatorio N. Piccinni, in una simbolica e significativa sinergia tra Istituzioni musicali di Paesi diversi.



Aprirà il concerto il soprano Sara Visini che eseguirà brani di Verdi, Rossini , Puccini e Debussy accompagnata al pianoforte dal pianista cinese Zhou Lijizi .



Il pianista Giulio Mareschi presenterà gli Studi sinfonici op.13 per pianoforte di Robert Schumann.



Chiuderà il concerto una selezione di arie dal Don Giovanni di Mozart con i cantanti cinesi Yang Qianyou,Yin Nan,Guo Tong ,Liu Dingrong,Gao Shengji, con la collaborazione al pianoforte di Corrado Fondacone.



Ingresso libero nel rispetto delle normative anti-Covid e fino ad esaurimento posti.

Programma degli eventi e info: www.consba.it

www.facebook.com/conservatorio.piccinni.bari





2 Aprile 2022 – ore 18.00



Gioachino Rossini

Ah donate il caro sposo

da Il Signor Bruschino

Giuseppe VerdiIn solitaria stanza

Claude DebussyBeau soir

Giacomo Puccini

Tu che di gel sei cinta

da Turandot

Sara Visini soprano

Zhou Lijizi pianoforte





Robert SchumannStudi sinfonici op. 13

Giulio Mareschi pianoforte





Wolfgang Amadeus MozartSelezione di Arie dal Don Giovanni*:

Vedrai, carino (Zerlina)

Yang Qianyou soprano

Deh, vieni alla finestra

(Don Giovanni)

Yin Nan baritono

Madamina, il catalogo è questo

(Leporello)

Guo Tong baritono

Giovinette che fate all'amore (Zerlina, Masetto, Coro)

Liu Dingrong soprano

Guo Tong baritono

Il mio tesoro intanto (Don Ottavio)

Gao Shengji tenore

Fin ch'han dal vino (Don Giovanni)

Guo Tong baritono

Batti, batti, oh bel Masetto (Zerlina)

Liu Dingrong soprano

Là ci darem la mano

(Zerlina, Don Giovanni)

Yang Qianyou soprano

Guo Tong baritono

con la collaborazione di

Corrado Fondacone pianoforte