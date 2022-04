Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce: le suggestioni di Haydn per “Inflammatus”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si intitola “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce” di Haydn il terzo evento di Inflammatus, il Festival di Pasqua promosso dalla Fondazione Vincenzo Maria Valente presieduta da Vincenzo Carabellese e con la direzione artistica di Sara Allegretta.

Sabato 9 aprile, alle ore 20,00, nella Chiesa San Pio X la rassegna culturale che tanto successo sta riscuotendo, vivrà il terzo appuntamento.

Nel sabato che precede la Domenica delle Palme e la Settima Santa, la figura di Gesù Cristo sarà al centro di un concerto per archi in cui a guidare il pubblico saranno le voci recitanti di Isabella Ragno e Zaccaria Gallo, dirette dal M° Nadir Garofalo, con l'Ensemble "Alter-Azioni".

La rappresentazione scenica e iconografica dei tormenti dell’animo umano, delle sue afflizioni più dense.

“La Musica Istrumentale sopra le sette ultime parole del nostro Redentore in croce ovvero Sette Sonate con una introduzione ed alla fine un Terremoto, Hob:XX:1/4; op. 51”, fu composta da F.J. Haydn nel 1787, su commissione della Cattedrale di Cadice che ne aveva fatto richiesta l'anno prima.

Sette Adagi da eseguire nel corso della liturgia solenne del Venerdì Santo caratterizzati da un climax che nelle note segue tutti gli ultimi momenti della vita di Cristo come raccontato dal Vangelo di Matteo.

La versione proposta è quella per quartetto in un adattamento per orchestra d’archi., che sarà preceduta dalla guida all’ascolto della Prof,ssa Sara Allegretta.

Il costo del ticket per assistere a "Inflammatus" è di € 10,00 oltre alla prevendita.

Sabato 9 aprile alle ore 20,00 spettacolo nella Chiesa San Pio X