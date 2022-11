Orario non disponibile

Quando Dal 05/11/2022 al 05/11/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Tesori d'arte sacra: Dal culto dei defunti alla Settimana Santa" - Visite tematiche alla collezione del Museo Diocesano Molfetta

Nel mese di novembre, tradizionalmente dedicato al culto dei defunti, il Museo diocesano di Molfetta organizza quattro appuntamenti per riscoprire alcune delle opere custodite all'interno delle sale.

Sabato 5 e sabato 19 novembre la protagonista della visita sarà la figura della Maddalena, "Apostola degli apostoli", per citare San Tommaso d'Aquino.

Patrona dell'Arciconfraternita della Morte dal Sacco Nero, la Maddalena è una delle figure a cui la tradizione pasquale è più legata e l'arte locale ha dedicato innumerevoli versioni.

Sabato 12 e sabato 26 novembre sarà la volta di un altro tema molto sentito, quello della Pietà.

Nel Museo è custodita la pregevole opera di Bernardo Cavallino, insieme ad altre pitture e sculture che affrontano la raffigurazione del compianto sul corpo di Cristo.

Le visite tematiche sono gratuite e comprese nel biglietto di ingresso al Museo diocesano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'Info Point Molfetta in via Piazza, 27 aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 o telefonare al 3519869433 negli stessi orari.