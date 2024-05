Tesori nascosti di Puglia : la chiesetta della Madonna degli Angeli di Quasano

Nella suggestiva cornice della borgata di Quasano e alle porte del Parco Nazionale Alta Murgia il 25 e 26 maggio saranno svolte visite guidate e aperure straordinarie presso alcuni siti di interesse della nostra borgata . L'evento rientra nel progetto denominato Tesori Nascosti di Puglia promosso dall'UNPLI Puglia e Regione Puglia e ProLoco Toritto-Quasano APS con il patrocinio del Comune di Toritto .

Programma dell'evento :

Sabato 25 Maggio

ore 16. 00: raduno e ritrovo c/o sede proloco Quasano in via della Murgia

ore 17.00 :percorso guidato presso i siti di interesse tra cui albero monumentale "leccio albero della bugia"- chiesetta Madonna degli Angeli di Quasano - pineta

ore 18.30 : degustazione prodotti locali

Domenica 26 Maggio

ore 10.00: ritrovo e accoglienza presso sede proloco di Quasano

ore 10.30 : percorso guidato presso i siti di interesse con visita guidata presso santuario e chiesetta Madonna degli Angeli di Quasano - visita presso albero monumentale "leccio albero della bugia" - Pineta ed altri siti di interesse



Le attività sono gratuite