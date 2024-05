'Tesori nascosti di Puglia', visite alle antiche sagrestie del Duomo Vecchio a Molfetta

Prezzo non disponibile

Nel fine settimana del 25 e 26 maggio 2024 spazio alla quarta edizione dell’iniziativa “Tesori nascosti di Puglia”, ideata e organizzata dall’Unpli Puglia Aps con il patrocinio della Regione Puglia-Assessorato all’Industria Turistica e Culturale.

Un’iniziativa che mira alla scoperta e valorizzazione dei beni culturali della nostra regione, Molfetta grazie alla Proloco è una delle quattordici delegazioni Unpli aderenti.

Con Tesori Nascosti si potranno visitare grazie a guide abilitate le Antiche sagrestie del Duomo San Corrado.

Il progetto nasce dalla necessità di dare priorità alla sfida costituita dalla “rinascita culturale” e dalla sua centralità per società inclusive, resilienti e sostenibili, con l’obiettivo di prendersi cura del patrimonio, di occuparsi dei luoghi, ma anche del modo in cui i visitatori li vivono.

Il programma di Molfetta rientra tra i quattordici appuntamenti che punteranno a far conoscere le bellezze celate delle nostre comunità non solo a chi visiterà le città pugliesi, i territori rurali, i centri storici, chiese e palazzi, ma anche ai cittadini stessi che, molto spesso, non sanno dell’esistenza di simili e straordinari tesori.

Si potranno prenotare massimo due posti per famiglia con lo stesso indirizzo email, ogni turno potrà condurre massimo 8 partecipanti causa gli ambienti stretti dei luoghi di visita e i luoghi di visita di carattere medievale non sono accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Le prenotazioni dovranno essere inviate a prolocoeventimolfetta@gmail. com indicando l’orario e il giorno di visita, indicando nome e cognome del partecipante, massimo due nominativi per stesso indirizzo email.

La prenotazione sarà andata a buon fine al ricevimento della email di conferma.

Di seguito i turni di visita da indicare nella email di prenotazione: data e turno di visita: 25 maggio e 26 maggio 2024: turno 1 inizio ore 9.00 – fine visita ore 9.30, turno 2: inizio ore 9.15 – termine visita ore 9.45, turno 3: inizio visita ore 9.30 – fine visita ore 10.00, turno 4: inizio visita ore 9.45 – fine visita 10.15, Turno 5: inizio ore 10.00 fine visita ore 10.30. Turno 6: inizio visita ore 16 e termine di visita ore 16.30, turno 7: inizio ore 16.15 – fine visita ore 16.45, turno 8: inizio 16.30 – fine visita ore 17.00, turno 9 : inizio ore 16.45 fine visita ore 17.15, turno 10 inizio ore 17.00 e fine visita ore 17.30, turno 11 inizio ore 17.15 fine visita ore 17.45, turno 12 inizio visita ore 17.30, turno 13 inizio ore 17.45 e fine visita ore 18.15, turno 14 inizio ore 18.00 e termina ore 18.