“Care for people” e il Cama Lila in piazza con lo sportello rapido per i test Hiv gratuiti e anonimi

L’Unità di Strada “Care for People”, servizio finanziato dall’assessorato comunale al Welfare, aderisce al Bari Pride 2022 in programma domani, sabato 2 luglio, nel capoluogo pugliese. Per l’occasione, in largo Giannella dalle ore 20 alle ore 22, in coda alla parata, gli operatori dell’Unità di Strada, insieme ai volontari dell’associazione Cama Lila Bari, provvederanno ad effettuare test HIV salivari a risposta rapida all’interno del camper in favore di chiunque sia interessato.

Il test, gratuito, sarà eseguito da counselors esperti, in grado di fornire le informazioni necessarie sul virus e sulle procedure da seguire in caso esito positivo del test. La somministrazione dei test avverrà nel pieno rispetto della privacy e dell’anonimato.

Nei giorni scorsi, inoltre, in vista del Pride, gli operatori dell’Unità di Strada, durante l’attività di anti-tratta, si sono confrontati in particolare con le donne trans che praticano la prostituzione al fine di costruire consapevolezza, individuale e collettiva, sulla loro condizione e sull’importanza di rivendicare diritti e dignità per tutti. Diverse infatti sono le persone, migranti e non, costrette a vivere in condizioni di marginalità sociale a causa del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, così come diverse sono le storie di donne transessuali, incontrate dagli operatori, che parlano di stigma e violenza a partire dal contesto familiare.