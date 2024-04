That’s a party, a Bari la mostra personale dell'artista Laura Grosso

"That’s a Party" è il titolo della mostra personale di Laura Grosso, curata da Baart Gallery, che inaugurerà sabato 4 Maggio alle ore 18,30 presso la sede della galleria in via Calefati 35, a Bari. L' esposizione sarà aperta al pubblico dal 4 maggio al 11 maggio 2024 con ingresso libero.Laura Grosso, è nata a Bari nel 1955, risiede a Roma dal 1966. Compie la sua formazione a Roma presso liceo Artistico e accademia di Belle Arti di via Ripetta, guidata dai maestri Poggi, Fraschetti e Ziveri, che la introducono alla Pittura del novecento italiano. Sceglie di concentrare la propria ricerca sulla sola Pittura e specificamente sulla luce. Dipinge en plein air in Italia, negli Stati Uniti, in Germania e, insieme ad altri pittori, in Cina, in Palestina e in Francia.Le sue opere sono presenti in importanti collezioni private e pubbliche.