The art of duo, musiche di Porter, Kern, Rodgers/ Hart, Gershwin, Ellington, Carmichael, Jobim

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 16 luglio 2022 alle ore 21.30 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce è di scena “The Art of Duo” insieme alla voce di Serena Grittani e al pianoforte di Bruno Montrone.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke jazz Club, che affonda le sue radici nella passione per il jazz, per la musica popolare brasiliana e la bossa nova, i filtri attraverso i quali il duo propone riletture e reinterpretazioni dei grandi classici del secolo scorso. Le musiche di Porter, Kern, Rodgers e Hart, Gershwin, Ellington, Carmichael e Jobim si ammantano della grazia di Serena Grittani, cantante jazz classe 1984, studi di Pianoforte, Medicina e infine Canto jazz con Paola Arnesano, Guido Di Leone e Gianna Montecalvo, perfezionamento con svariati musicisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale, da Anne Ducros a Rachel Gould, Dena DeRose e Gilson Silveira, una carriera che la vede esibirsi sul palco insieme a, fra gli altri, Gaetano Partipilo, Fabio Accardi e Joel Frahm, e una intensa attività didattica per “Groove Up Music School” a Bari, e della solidità di Bruno Montrone, pianista, organista e compositore di jazz, laurea di I livello in Pianoforte con massimo dei voti al Conservatorio di Bari, studi e approfondimenti con Davide Santorsola, Barry Harris e Stjepko Gut solo per citarne alcuni, richiestissimo side-man che vanta collaborazioni del calibro di Joe Magnarelli, Fabrizio Bosso e Michele Hendriks, una discografia che annovera già più di 20 titoli al suo attivo e appassionato didatta per la scuola di musica “Il Pentagramma” a Bari.



Un appuntamento da non perdere per ascoltare, in una veste intima e rarefatta, i classici del songbook jazz, della musica brasiliana e i più eleganti motivi italiani.