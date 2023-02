Da B.B. King a Ray Charles con i 'The Chicken Blues' al Joy’s Pub di Bari

Prezzo non disponibile

Venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 21:30 il Joy’s Pub di Bari ospita THE CHICKEN BLUES, band attiva da oltre dieci anni con un repertorio fatto di grandi classici del blues e del rock'n'roll. B.b.King, Eric Clapton, Muddy Waters, Chuck Berry, Ray Charles...questi alcuni dei loro artisti, la cui musica vi farà letteralmente esplodere di gioia e saltare al ritmo coinvolgente del buon blues e rock'n'roll ...in una serata divertente e spettacolare....enjoy the music

La formazione è composta da:

- Giancarlo Consenti (chitarra elettrica e voce)

- Michele de Musso (batteria)

- Aldo Manbass (Basso elettrico)