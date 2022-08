The curry room, una serata vagamente bohemien tra humor zen e musiche del mondo

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 23 settembre 2022 alle ore 21.00 Palazzo Pesce a Mola di Bari porta in scena nella sua corte all’aperto “The curry room” insieme a Saba Salvemini e Annika Strøhm della compagnia teatrale Areté Ensemble.



Uno spettacolo vagamente bohemien che si muove tra humor zen e musiche dal mondo: nei secoli l’umanità ha creato racconti, storie e favole che meglio la rappresentassero. E questi racconti li hanno tramandati, accompagnati dalla musica, cantori che passavano la notte davanti al fuoco con tutto il villaggio tra bevute e pensieri. Si raccontava di uomini, misteri, paradossi e si rideva di un umorismo tagliente, a volte freddo, che faceva del cielo stellato un momento di incontro e unione.



Fra le pietre bianche della corte interna dell’antica dimora nobiliare, un piccolo caravanserraglio portatile, che può essere ospitato ovunque, fatto da due attori e alcuni musicisti, ripropone oggi questa antica tradizione: non più attorno a un fuoco, ma sempre sotto le stelle, la musica e i canti proposti sono gli stessi di quelle storielle divertenti, assurde, in un bilico continuo tra sperimentazione e tradizione.



Una serata semplice e piacevole, una sorta di circolo privato, in in cui si ride dell’assurdità della vita. E dell’uomo.