'The Cyborgs' in concerto presso La masseria Dal Canonico a Mola di Bari

La masseria Dal Canonico di Mola di Bari ospita, per il suo prossimo appuntamento live, un progetto musicale eccentrico che contamina il rock-blues con nuove sonorità in performance altamente spettacolari.

Sabato 15 aprile 2023, THE CYBORGS In concerto

The Cyborgs è una Two Man Band di Power-Alternative Blues/Boogie che nasce nel 2009. I due componenti della band non hanno identità e coprono i loro volti con dei caschi da saldatore facendosi chiamare ONE e ZERO come i simboli del codice binario.

CYBORG 1 è il fondatore del progetto e suona basso e batteria contemporaneamente, nonché tastiere e strani strumenti auto-costruiti.

CYBORG 0x completa il tutto con chitarre, voce e strumenti a corda di provenienza non definita.

Il duo ha un modo personale e inconfondibile di interpretare il blues e propone performance live spettacolari e coinvolgenti in cui la presenza scenica bizzarra è al servizio di una grande qualità musicale ed esecutiva; chiunque li abbia visti dal vivo stenta a credere che due sole persone possano produrre un simile sound. Durante gli anni hanno suonato in tutta Europa, in Canada e addirittura in Siberia facendo ballare migliaia di persone con il loro estremo e folle power-boogie. Hanno partecipato ad innumerevoli festival internazionali e hanno pubblicato 6 album ufficiali e diversi singoli per svariate etichette.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.