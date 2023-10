The Fox in the Basement in concerto dalla Svizzera al Joy’s Pub di Bari

Prezzo non disponibile

Venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 22,00 si inaugura la rassegna JOY’S LIVE MUSIC, la rassegna di musica dal vivo proposta dal Joy’s Pub di Bari e dedicata a tutta la musica emergente ed indipendente proveniente dall’estero e non solo.

Inaugurano la rassegna il du svizzero THE FOX IN THE BASEMENT, duo Folk dal 2018 proveniente dalle più alte montagne della Svizzera.

Sul palco come nella vita, i due amanti vi faranno navigare tra rabbia, canzoni di protesta e incomprensione della nostra società.

In 5 anni hanno già girato l'Europa e il Regno Unito (l’Inghilterra) con due album in tasca.

Aline e Luc, insieme nella vita così come sul palco, intrecciano pattern di chitarra e batteria in melodie orecchiabili. Con testi impegnati e coinvolgenti, i due artisti percorrono le strade per placare la loro sete di musica dal vivo.