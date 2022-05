'The good ole boys' live show

Primo appuntamento in riapertura stagione live con lo scatenato sound dei The Good Ole Boys al Miramare / Seaview food & drinks!!!



The Good Ole Boys, r’n’r band, girano la Puglia e lo stivale portando lo spirito degli anni 50/60 da più di 15 anni, facendo ballare e cantare migliaia di persone.

Nel loro repertorio decine di classici di Elvis, Beach Boys, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Nancy Sinatra, Supremes, e tantissimi altri miti della musica rock and roll, surf, blues & beat.

Voci armoniose, assoli indiavolati di chitarra e pianoforte, una ritmica incessante, questa è la loro ricetta per farvi scatenare!!!



Simone Martorana: voce e chitarra

Nicola Quarto: voce e basso

Valeria Quarto: voce e tastiera

Nicola De Liso: batteria



https://www.facebook.com/thegoodoleboysbari

https://www.facebook.com/watch/135167959852/112964972750085

https://instagram.com/the_good_ole_boys_bari...

https://www.youtube.com/watch?v=TaYf6sBBDM8...



Ingresso libero

Sitteraggio bimbi su prenotazione

info e prenotazioni



start 21.45