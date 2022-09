Il Grande Gatsby in scena all'Anfiteatro di Ponente a Molfetta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 28 settembre alle ore 21.00 presso l'Anfiteatro di Ponente, ErgoSum presenta uno spettacolo tratto dal famosissimo libro scritto da Francis Scott Fitzgerald che narra la storia di Jay Gatsby, degli anni del jazz e del sogno americano.

I biglietti sono in vendita presso l'Info Point Molfetta, in via Piazza, 27, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 21.30.

Sono anche online: https://www.ciaotickets.com/big.../il-grande-gatsby-molfetta