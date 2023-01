"The Great GiG In The Sky" - l'astronomia dei Pink Floyd al Planetario di Bari

Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio, alle ore 20:00 presso il Planetario di Bari, a grande richiesta si replica l'evento "The Great GiG In The Sky" - l'astronomia dei Pink Floyd.

La musica dei Pink Floyd contiene numerosi spunti astronomici che coinvolgono l'ascoltatore in veri e propri viaggi spaziali.



Ticket € 10.00 prenotazione obbligatoria a bariplanetario@gmail.com