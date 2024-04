'The Heartless' in scena al Nuovo Teatro Duse

Uno spettacolo che guarda a un futuro distopico, dai risvolti inconsueti. Si intitola «The Heartless» e andrà in scena in prima assoluta da giovedì 11 aprile a domenica 14 aprile -tutti i giorni alle 20,30, domenica alle 19 - al Nuovo Teatro Duse di Bari (via Carulli 80, biglietti in vendita al botteghino del teatro, infotel: 351.992.42.62), prodotto da Babele Produzioni Teatrali, per la regia di Mimmo Mongelli. L’attore pugliese Nicola Eboli porta sul palco una storia - forse vera - di un uomo che vive un fenomeno unico al mondo, ma che - egli assicura - riguarderà prima o poi ciascun essere umano. Un processo evolutivo che vede l’umanità naturalmente proiettata verso un ulteriore cambiamento biologico. Un racconto dal carattere distopico e molto realistico che descrive cosa accade nella civiltà umana, e di come si possa ovviare a quelli che il protagonista presenta come ingombranti pesi sulle fragili spalle di ogni essere vivente.

Il regista e autore barese torna dunque con un suo nuovo lavoro teatrale dopo alcuni anni di assenza, e accetta di «cuore» l’invito del Nuovo Teatro Duse, in nome dell’amicizia con la direttrice Mia Fanelli, con cui ha condiviso tantissime esperienze artistiche e culturali, nella vecchia sede di viale Cotugno. Scene e costumi sono curati, con la consueta professionalità, da Rossella Ramunni, che ispira le proprie creazioni al capolavoro cinematografico di David Lynch «The Elephant man» (1980) e alle creazioni scultoree della pittrice, poetessa e scrittrice statunitense Dorothea Tanning.

Babele Produzioni Teatrali è l’organismo che, nel corso della sua attività pluridecennale, ha prodotto (o coprodotto) più di 50 spettacoli professionistici, in Italia e in Europa, rappresentando l’Italia in contesti internazionali prestigiosi (tra festival, celebrazioni, anniversari ed altro ancora). Ha collaborato a passate edizioni del Corteo Storico di San Nicola, svolge attività di formazione nel campo della recitazione, sviluppa rassegne culturali di vario genere (letterarie, cinematografiche, di arte contemporanea) e ha gestito spazi teatrali pubblici e privati.

Dopo il debutto barese di «The Heartless», si prepara un tour in Italia e all’Estero.