Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 7 settembre 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre al “The Insiders 5et” con Alfredo Sette alla tromba e arrangiamenti, Gianfranco Menzella al sax, Francesco Angiuli al contrabbasso, Nicolò Petrafesa al piano e tastiera e Alex Napolitano alla batteria.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che parte da un hard bop moderno – dai Crusaders fino a Roy Hargrove – per giungere ad originals costruiti su un equilibrio tra arrangiamento e improvvisazione, al fine di rendere il giusto display sia ai solisti che al collettivo. Forte impatto timbrico e ritmico, unitamente a momenti di relax, rappresentano la cifra emotiva e stilistica del combo.