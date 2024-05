The late boomers live da Quadro

Ancora un bellissimo live qui da Quadro nel cortile dell'Ex Macello di Putignano!

Giovedì 23 Maggio toccherà ai THE LATE BOOMERS!



• THE LATE BOOMERS •

Giovedì 23 Maggio 2024

h. 21.00

Quadro

Cortile - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



Dopo la pandemia, quattro vecchi amici dal liceo si ritrovano e decidono di rivedere le loro priorità: ne nasce una rock-band. Vi proporranno un itinerario musicale che va dal Garage degli anni '60 al britpop dei primi anni '90, fino all'Indie rock di inizio millennio.



Prenotazioni al 351.5222939