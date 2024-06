The long road home - Shannon Anderson in concerto - Ad Libitum X

The Long Road Home è un viaggio nel canto anglo-sassone che racchiude secoli di storia e attraversa oceani e continenti, dal vecchio al nuovo mondo. Dalle antiche ballate medievali fino alle singer-songwriter di oggi, questi brani esprimono la tensione eterna sospesa tra il bisogno di avventura e il desiderio del quotidiano familiare. La propria casa può essere una trappola, fatta di povertà e crudeltà, un posto da cui scappare… o una persona, oppure la sua memoria, persino un sogno nostalgico di bellezza e libertà, ma il filo conduttore è la ricerca eterna della propria anima.



Shannon Anderson, voce

Nicola Nesta, chitarra

Leo Binetti, piano e synth

Ievgeniia Iaresko, violino





BIO Shannon Anderson ama le storie; che siano esse nella forma di libri o di musicals, canti blues o ballate folk, hanno formato la sua sensibilità musicale durante la sua infanzia nelle remote montagne dell’Oregon. Ha studiato letteratura Inglese presso la prestigiosa Yale University, dopodiché ha focalizzato le sue energie sulla “folk music” e musica antica in New York City, dove ha cantato in cabaret, fatto tournè e registrato con la Celtic folk band “Whirligig”. Ha, inoltre, collaborato con gli ensemble di musica antica Ex Humbris e The Waverly Consort.Ha cantato in folk festival e concerti in lungo e largo negli Stati Uniti, in luoghi come il Metropolitan Museum of Art e The Cloisters Museum. Dopo il suo arrivo in Italia, ha cantato e registrato con l’ ensemble di musica medievale Calixtinus e con l’ ensemble Barese “Faraualla”. Shannon ha registrato con molte etichette discografiche, tra cui Angel Records, Amiata, III Millennio. Lei scrive anche le sue proprie storie, e guarda a tutto ciò come parte del medesimo processo misterioso—quello di fare sentire la sua voce, e di raccontare storie con passione.





Polignano a Mare (Bari)

Chiostro Sant'Antonio

Piazza S. Antonio, 3, 70044 Polignano a Mare BA

ore 21:00

ingresso a pagamento



Info. 3929642809